大家都喊暫停開發人工智慧！Meta技術長：這想法不切實際
針對日前Elon Musk等人連署呼籲暫停至少半年時間訓練大型人工智慧系統，Meta技術長Andrew Bosworth在接受日經新聞訪問時認為此舉相當不切實際，同時更強調計畫在今年底前將其自動生成式人工智慧技術商用化，並且與Google等業者共同構思相關應用可能性。
Andrew Bosworth表示，Meta已經在人工智慧技術投資超過10年，並且具備相當領先的研究發展成果。即便目前OpenAI提出的ChatGPT人工智慧技術吸引眾人目光，甚至也已經開始進入商用化，Andrew Bosworth依然認為Meta持有人工智慧技術仍處於前沿發展位置。
在人工智慧技術應用方面，Andrew Bosworth認為將能藉由人工智慧技術強化廣告投放效益，或是針對不同行銷宣傳自動生成不同圖像素材，而非像當前廣告方式會將相同素材一再用於不同宣傳管道，同時也能讓廣告主能以最有效益方式推廣內容。
此外，人工智慧技術也將用於Meta目前著眼的元宇宙發展，其中包含藉由人工智慧自動生成大量元宇宙所需元素，並且讓開發者能透過口語方式就能建立完整虛擬世界，甚至讓使用者可以更容易創作內容，藉此增加元宇宙平台豐富度。
而針對今年底以前使其自動生成式人工智慧技術商用化，Andrew Bosworth強調現階段仍有不少工作必須完成。
至於針對市場對於人工智慧技術發展所產生擔憂，Andrew Bosworth則認為實際上應該是要更了解此項技術發展，才能有足夠能力確保其運作安全，因此認為Elon Musk等人連署呼籲暫停訓練大型人工智慧系統的想法不切實際，更強調Meta會以負責任態度推動人工智慧技術成長。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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