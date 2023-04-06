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不讓百度「文心一言」專美於前 阿里巴巴4月也要推出AI聊天機器人

聯合新聞網／ 楊又肇

在OpenAI、Google等業者接連宣布推出自動生成式人工智慧技術與大型自然語言模型，而百度也在日前公布以文心 (ERNIE)語意理解平台打造的「文心一言」人工智慧聊天機器人之後，消息也指稱阿里巴巴也計畫在4月11日公布其大規模自然語言模型，並且將在4月18日公布針對產業打造的應用模型。

阿里巴巴預計會在4月11日展開的2023阿里雲峰會公布此消息，其中包含阿里巴巴自行打造的ChatGPT語音助理服務。

而阿里巴巴內部人員隨後證實已經著手打造大規模自然語言模型，並且將與其數位助理服務天貓精靈整合，預計佈署於阿里巴巴諸多服務。

在此之前，阿里巴巴便已經投入製作大規模中文語言模型，並且在2021年時公布參數超過100億組的多模大型自然語言模型M6，以及可對應GPT-3規模的大型中文語言模型PLUG，後續更將參數規模上推至10兆組，甚至對外開源超過10個參數規模在100億組的大規模語言模型。

阿里巴巴執行長張勇先前受訪時表示，雲端運算將是阿里巴巴未來核心策略之一，而雲端運算與人工智慧結合更逐漸成為主流，顯然阿里巴巴也不會錯過目前自動生成式人工智慧技術發展趨勢，預計藉由自行打造的大型自然語言模型推動更多元人工智慧技術發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT

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