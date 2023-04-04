義大利禁ChatGPT效應 歐盟多國省思隱私規範
義大利暫時禁止聊天機器人ChatGPT之後，其他歐洲國家開始研究，是否需採行更嚴厲的措施來控制廣受歡迎的聊天機器人，以及是否需要整合這類行動。
路透社報導，許多歐洲議員不同意歐洲聯盟（EU）人工智慧法案的條文和範圍，但部分主管機構發現，現有工具，例如賦予用戶掌握個人資料的歐盟通用資料保護規則（GDPR），可適用於迅速興起的生成式人工智慧公司範疇。
義大利Garante指責微軟（Microsoft Corp）支持的OpenAI無法核實用戶年齡。
法國和愛爾蘭的隱私權主管機關已和義大利接觸，以了解更多關於禁令的依據。德國資料保護專員告訴「商務日報」（Handelsblatt），德國可能效仿義大利的做法，以憂心資料安全問題為由封殺ChatGPT。
但瑞典隱私主管機構表示，不打算禁止ChatGPT，也沒有和義大利接觸。西班牙主管機關表示，尚未接獲對ChatGPT的投訴，但不排除未來展開調查。
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