GPT-4才上線不久…下代更強GPT-5擁有AGI超強人工智慧 傳2023年底完成訓練
日前傳出有多位AI研究員及名人公開呼籲暫緩AI開發，如今金融軟體新創公司Runway創辦人Siqi Chen在個人推特上爆料「GPT-5有可能會在2023年底完成訓練」，據稱GPT-5的大型語言模型（LLM）將會比GPT-4更強，還能擁有AGI強人工智慧的，整體來說GPT-5會比GPT-4更厲害，而且還提供LLM大型語言模型。
就目前消息，Google已經釋出GPT-4模型，也已經在Bing瀏覽器提供，可以提供理解命令的指令外，還有許多樣的功能。
日前Runway創辦人Siqi Chen取得的最新消息指出，冰粉預計在2023年12月底前完成訓練。此外，他還提到OpenAI將會實現AGI強人工智慧功能。
不過，儘管OpenAI的GPT-4目前在AI競賽中處於領先地位，但它離完美非常遙遠。而依這Siqi Chen的說法準確來說，並不是說GPT-5能實現AGI是OpenAI內部的期待，而是GPT-5會不會按照預期的想法在2023年底前順利完成。
圖片及資料來源：mspoweruser
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言