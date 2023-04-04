GPT-4才上線不久…下代更強GPT-5擁有AGI超強人工智慧 傳2023年底完成訓練

日前傳出有多位AI研究員及名人公開呼籲暫緩AI開發，如今金融軟體新創公司Runway創辦人Siqi Chen在個人推特上爆料「GPT-5有可能會在2023年底完成訓練」，據稱GPT-5的大型語言模型（LLM）將會比GPT-4更強，還能擁有AGI強人工智慧的，整體來說GPT-5會比GPT-4更厲害，而且還提供LLM大型語言模型。

圖片及資料來源：mspoweruser

就目前消息，Google已經釋出GPT-4模型，也已經在Bing瀏覽器提供，可以提供理解命令的指令外，還有許多樣的功能。

日前Runway創辦人Siqi Chen取得的最新消息指出，冰粉預計在2023年12月底前完成訓練。此外，他還提到OpenAI將會實現AGI強人工智慧功能。

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不過，儘管OpenAI的GPT-4目前在AI競賽中處於領先地位，但它離完美非常遙遠。而依這Siqi Chen的說法準確來說，並不是說GPT-5能實現AGI是OpenAI內部的期待，而是GPT-5會不會按照預期的想法在2023年底前順利完成。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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