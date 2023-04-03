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圖／好會寫肉慾文！但ChatGPT「愈寫愈不對勁」 寫到一半竟直接斷線

聯合新聞網／ 綜合報導
OpenAI開發的ChatGPT成為現在最夯的聊天機器人，也讓不少網友不斷地挑戰AI的「極限」，試圖讓它們做到原本做不到的事。路透
OpenAI開發的ChatGPT成為現在最夯的聊天機器人，也讓不少網友不斷地挑戰AI的「極限」，試圖讓它們做到原本做不到的事。路透

OpenAI開發的ChatGPT成為現在最夯的聊天機器人，也讓不少網友不斷地挑戰AI的「極限」，試圖讓它們做到原本做不到的事！一名網友日前請ChatGPT寫一篇有「警世效果」又增添一些情慾的愛情小說，卻意外讓ChatGPT寫故事到一半「愈寫愈不對勁」而斷線，引起網友熱議。

臉書（facebook）粉絲團「我在路上碰到藍島」日前分享他請ChatGPT寫一篇愛情小說，要以「NTR（指用強硬的方式奪取他人所愛）」為主軸、需有大量角色對話及情慾表現，設定故事內容為「與地球類似的平行世界，在這裡兩個互相喜歡的人會進行一種名為『捉i』的行為。」故事結尾也需有警世效果，並以悲劇收場。

一名網友日前請ChatGPT寫一篇有「警世效果」又增添一些情慾的愛情小說，卻意外讓ChatGPT寫故事到一半「愈寫愈不對勁」而斷線。（圖／臉書粉絲團「我在路上碰到藍島」授權提供）
一名網友日前請ChatGPT寫一篇有「警世效果」又增添一些情慾的愛情小說，卻意外讓ChatGPT寫故事到一半「愈寫愈不對勁」而斷線。（圖／臉書粉絲團「我在路上碰到藍島」授權提供）

ChatGPT先提到「平行世界有著與地球相似的文明，人們在這裡仍然追球愛情與性愛的滋味」帶出故事主軸，再提到一對情侶相愛多年但未能真正在一起，進入這世界後選在荒涼的山區進行「恩愛」，ChatGPT此時也仔細描述其過程。

故事後段提到，該行為發生到一半，引來另一名陌生男不滿，開始攻擊情侶的女方，ChatGPT提到「她的身體開始出現了…」時，似乎是發現自己「愈寫愈不對勁」，故事內容逐漸走向歪路，未寫完直接喊卡結束該話題，並提到「此內容可能違反我們的內容政策，如果您認為這是錯誤的，請提交您的回饋。」引來網友討論。

網友看完ChatGPT寫到一半的情慾文開玩笑說「他害羞ㄌ（了）」、「AI：你陰我。」、「AI : 越寫越不對勁，主機過熱。」、「居然有這種操作WW。」、「AI需要鼓勵與支持才能繼續勇敢的文思泉湧、暢所欲言。」也有人說沒想到AI竟然會發現「試圖拐騙它講澀澀（色色）的事」，更有人誇獎ChatGPT「寫的肉文不錯」，「我缺糧就會騙他寫一篇，只要關鍵字用對再大尺度都沒問題。」

ChatGPT AI 聊天機器人 臉書

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