Google聊天機器人導入更複雜語言模型 強調重視隱私問題
在近期接受紐約時報的Hard Fork Podcast訪談時，Google執行長Sundar Pichai強調接下來將使聊天機器人「Bard」導入更複雜的語言模型，藉此讓此聊天機器人可以對應更自然互動體驗。
同時，Sundar Pichai更說明目前並非只是專注讓「Bard」在近期的人工智慧技術競賽勝出，更強調重視人工智慧技術應用過程中伴隨的隱私安全問題。
尤其在近期包含Elon Musk等人連署呼籲重視人工智慧技術發展背後的安全問題，並且希望業者至少在未來半年內暫停大型自然語言模型訓練發展，Sundar Pichai認為人工智慧技術確實應該要有相應管理辦法，但以現行趨勢很難停下發展人工智慧的腳步。
Sundar Pichai表示，除非政府機構強行介入限制人工智慧技術發展，否則即便Google或OpenAI同意暫停發展人工智慧技術，仍無法讓其他業者投入人工智慧技術發展的腳步停下，因為當年人工智慧技術已經變得更加重要，甚至成為許多運算發展基礎。
因此，在Sundar Pichai的看法認為，重點不應該放在是否暫停人工智慧技術發展，而應該著眼於如何有效管理人工智慧應用。而隨著更多人工智慧應用發展普及，Sundar Pichai預期會有相應監管方式產生，進而讓多數人對於人工智慧技術發展的擔憂獲得改善。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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