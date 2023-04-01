因「這組圖片」竄紅害免費仔被停用？Midjourney創辦人親吐背後原因

AI不僅聊時事議題，還要幫忙寫故事！微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）兩大陣營一直是死對頭，但若把它們變成愛恨情仇的故事會變成怎樣？《聯合新聞網》找來目前超夯且能免費使用的AI聊天機器人新Bing和ChatGPT，請它們靠自己的能力串出Windows與mac的4集連載故事。

2023-03-31 19:44