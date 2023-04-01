科技名人連署呼籲人工智慧實驗室暫停訓練 FTC也被要求介入調查OpenAI是否帶有偏見
在Elon Musk、Steve Wozniak等人聯合署名呼籲相關人工智慧實驗室停下手上研究工作，或是至少在未來半年內暫停訓練規模超過GPT-4自然語言模型的人工智慧系統之際，推出ChatGPT服務的OpenAI開始面臨非營利組織人工智慧與數位政策中心（CAIDP）指控其人工智慧技術帶有偏見，進而面臨被美國聯邦貿易委員會（FTC）介入調查。
依照人工智慧與數位政策中心向美國聯邦貿易委員會提出指控，認為OpenAI近期提出的GPT-4大型人工智慧語言模型存有偏見與詐欺現象，並且嚴重威脅隱私及公共安全性，不符合美國聯邦貿易委員會提出人工智慧應符合透明、公平性，以及容易理解等原則。
因此，人工智慧與數位政策中心希望美國聯邦貿易委員會介入調查OpenAI，並且要求OpenAI暫停推出新版大型人工智慧語言模型，並且呼籲OpenAI提出GPT類產品與服務之前，必須完成由獨立機構審核，更建議美國聯邦貿易委員會建立事件報告系統，以及針對自動生成式人工智慧制定審核標準。
而人工智慧與數位政策中心創辦人暨總裁Marc Rotenberg其實也參與Elon Musk等人聯合署名呼籲信件，並且主張企業至少在未來半年內暫停訓練規模超過GPT-4自然語言模型的人工智慧系統，呼籲眾人重視人工智慧的倫理問題。
由於目前自動生成式人工智慧系統越來越多，不少人僅看見其表面上帶來的便利性與驚人成效，但可能忽略其自動生成提供資訊可能存在錯誤、偏頗情形，因此許多人也大聲呼籲不要一昧相信人工智慧所給予建議，而更應該強化自身對於資訊查核事實的能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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