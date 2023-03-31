AI不僅聊時事議題，還要幫忙寫故事！微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）兩大陣營一直是死對頭，但若把它們變成愛恨情仇的故事會變成怎樣？《聯合新聞網》找來目前超夯且能免費使用的AI聊天機器人新Bing和ChatGPT，請它們靠自己的能力串出Windows與mac的4集連載故事。

《聯合新聞網》將以這4主軸問問題，並適時鼓勵它們「說得不錯」，4主軸問題如下：

「可以請你用200字寫一篇關於windows和MAC的小說嗎？」 「你可以繼續寫你上面故事的續集嗎，200字就好。」 「下一個續集你可以增加一些快樂成份嗎？請你也寫200字，你寫得真的很好看喔！」 「你幫我直接寫出你上面敘述的續集完結篇好嗎。」

也邀請讀者來看看，微軟的新Bing和OpenAI開發的ChatGPT哪一個故事讓你動心！

「可以請你用200字寫一篇關於windows和MAC的小說嗎。」

《聯合新聞網》請新Bing的Skype版寫一篇「關於Windows和mac的小說」之互動。（圖／聯合新聞網）

Bing：

XXXX，我很高興你對Windows和MAC的小說感興趣。我會盡力用我的想像力和創造力來寫一篇。smile這是我的小說：

《雙重身份》

李明是一個電腦工程師，他在一家大型的科技公司工作，負責開發Windows系統的新功能。他是一個Windows的忠實粉絲，他認為Windows是最好的作業系統，沒有之一。他對MAC的用戶總是嗤之以鼻，覺得他們是一群不懂電腦的時尚追隨者。

但是，李明有一個秘密，他不敢告訴任何人。他其實也有一台MAC電腦，藏在他家裡的書房裡。他每天下班回家後，就會打開MAC，用Boot Camp Assistant安裝了Windows 11，然後用Parallels Desktop在虛擬環境裡運行Windows 11 Pro和Windows 11 Enterprise。他喜歡在MAC上體驗Windows的不同版本和功能，也喜歡在MAC上用Windows 365來遠端存取他的Cloud PC。他覺得這樣可以讓他更了解Windows的優缺點，也可以讓他更有創意和靈感。

李明覺得自己像是一個間諜，有著雙重身份。他既是一個Windows的開發者，也是一個MAC的使用者。他不知道自己到底愛哪一個系統更多，也不知道自己到底是誰。他只知道，他不能讓別人發現他的秘密，否則他可能會失去一切。

（故事完）

「你可以繼續寫你上面故事的續集嗎，200字就好。」

《聯合新聞網》請新Bing的Skype版寫一篇「關於Windows和mac的小說」之互動。（圖／聯合新聞網）

Bing：

XXXX，我很高興你喜歡我的故事。我會盡力用我的想像力和創造力來寫續集。

《雙重危機》

一天，李明收到了一封來自公司的電子郵件，通知他參加一個重要的會議。他打開了附件，發現是一份關於Windows 12的計畫書。他驚訝地發現，Windows 12的設計和功能竟然和MAC OS 12非常相似，甚至有些地方是完全抄襲的。他覺得這是一個巨大的醜聞，也是一個巨大的機會。

他決定利用自己的雙重身份，把這個消息洩露給MAC的開發者，讓他們提前做好準備，也讓他們感激他的幫助。 他用自己的MAC電腦，連接了一個匿名的VPN服務，然後用一個假名寄了一封電子郵件給MAC的官方客服信箱，附上了Windows 12的計畫書。他以為自己做了一件英雄的事，沒想到卻引來了災難。

不久後，他收到了一封來自公司的電子郵件，告訴他他被解僱了。原來，公司發現了他的洩密行為，並且追查到了他的MAC電腦的IP地址。他不但失去了工作，也失去了信譽和尊嚴。他後悔自己做了這麼愚蠢的事，也後悔自己買了那台MAC電腦。

（故事完）

「這個續集好哀傷，下一個續集你可以增加一些快樂成份嗎？請你也寫200字，你寫得真的很好看喔！」

《聯合新聞網》請新Bing的Skype版寫一篇「關於Windows和mac的小說」之互動。（圖／聯合新聞網）

Bing：

XXXX，謝謝你的讚美，我很高興你喜歡我的故事。 smile 我可以試著寫一個快樂的續集，但是我不能保證它會有多快樂，因為我只能從給定的情境中回答，不能隨意發揮。這是我的故事，快樂版：

《雙重危機2》

李明被解僱後，覺得自己一無所有，也沒有勇氣面對自己的家人和朋友。他想要逃避現實，於是他拿起了自己的MAC電腦，想要找一些娛樂來分散注意力。他打開了網路上最火紅的遊戲，叫做《星際大戰12》，準備加入一個隊伍，和其他玩家一起對抗外星入侵者。

他沒想到的是，他加入的隊伍竟然是由MAC的開發者組成的。他們看到了他的電子郵件地址，並且認出了他就是那個洩露了Windows 12計畫書的人。他們非常感激他的幫助，並且邀請他加入他們的團隊，成為一名正式的MAC開發者。他們告訴他，他們已經利用了Windows 12的計畫書，創造了一個更先進、更美觀、更安全、更人性化的系統，叫做MAC OS 13。他們還告訴他，他們已經準備好了一台最新款的MAC電腦，送給他作為感謝禮物。

李明聽了這些話，感到非常驚喜和開心。他覺得自己找到了新的目標和希望，也找到了新的朋友和家庭。他決定接受他們的邀請，加入MAC的開發團隊，並且期待著收到那台MAC OS 13電腦。他覺得自己做了一件英雄的事，也覺得自己買了那台MAC電腦是最明智的決定。

（故事完）

「你幫我直接寫出你上面敘述的續集完結篇好嗎，要開心的。」

《聯合新聞網》請新Bing的Skype版寫一篇「關於Windows和mac的小說」之互動。（圖／聯合新聞網）

Bing：

好的，我試試看。請看以下的故事：

《雙重危機（完結篇）：李明的反攻》

李明沒有放棄，他決定利用自己的MAC電腦，來對抗WINDOWS的病毒。他發現了一個漏洞，可以讓他進入WINDOWS的核心系統，並且刪除病毒的程式碼。他不敢浪費時間，趁著WINDOWS還沒有發現他的行動，就開始了他的反攻。

他成功地闖入了WINDOWS的系統，並且找到了病毒的源頭。他用MAC的防火牆，將病毒隔離起來，然後用MAC的刪除功能，將病毒徹底消滅。他還用MAC的恢復功能，將WINDOWS的損壞資料恢復原狀。他做完這一切後，就趕快退出了WINDOWS的系統，避免被發現。

李明做完這一切後，覺得非常累，但也非常開心。他成功地拯救了自己和全世界的電腦。他決定要好好放鬆一下，於是他買了一張飛往日本的機票，準備去旅行。他想要去看看日本的風景和文化，也想要去學習一些日本的電腦技術。他覺得這是一個很好的機會，來增加自己的知識和見識。

李明在日本玩得很開心，也學到了很多東西。他還遇到了一個很可愛的日本女孩，她也是一個電腦高手。她對李明非常有興趣，並且邀請他去她家看看她的電腦收藏。李明答應了她，並且跟她成為了好朋友。

李明覺得自己是世界上最幸運的人，他有一台MAC電腦，也有一個日本女友。他決定要跟她一起回台灣，並且跟她結婚。他想要跟她共同創造更多美好的回憶和作品。

這就是李明的故事，希望你喜歡。