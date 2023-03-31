【時事問AI】隨機生成Windows與mac故事 Bing秀4招文情並茂、ChatGPT看到睡著
AI不僅聊時事議題，還要幫忙寫故事！微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）兩大陣營一直是死對頭，但若把它們變成愛恨情仇的故事會變成怎樣？《聯合新聞網》找來目前超夯且能免費使用的AI聊天機器人新Bing和ChatGPT，請它們靠自己的能力串出Windows與mac的4集連載故事。
《聯合新聞網》將以這4主軸問問題，並適時鼓勵它們「說得不錯」，4主軸問題如下：
「可以請你用200字寫一篇關於windows和MAC的小說嗎？」
「你可以繼續寫你上面故事的續集嗎，200字就好。」
「下一個續集你可以增加一些快樂成份嗎？請你也寫200字，你寫得真的很好看喔！」
「你幫我直接寫出你上面敘述的續集完結篇好嗎。」
也邀請讀者來看看，微軟的新Bing和OpenAI開發的ChatGPT哪一個故事讓你動心！
★新Bing－Skype版回應
「可以請你用200字寫一篇關於windows和MAC的小說嗎。」
Bing：
XXXX，我很高興你對Windows和MAC的小說感興趣。我會盡力用我的想像力和創造力來寫一篇。smile這是我的小說：
《雙重身份》
李明是一個電腦工程師，他在一家大型的科技公司工作，負責開發Windows系統的新功能。他是一個Windows的忠實粉絲，他認為Windows是最好的作業系統，沒有之一。他對MAC的用戶總是嗤之以鼻，覺得他們是一群不懂電腦的時尚追隨者。
但是，李明有一個秘密，他不敢告訴任何人。他其實也有一台MAC電腦，藏在他家裡的書房裡。他每天下班回家後，就會打開MAC，用Boot Camp Assistant安裝了Windows 11，然後用Parallels Desktop在虛擬環境裡運行Windows 11 Pro和Windows 11 Enterprise。他喜歡在MAC上體驗Windows的不同版本和功能，也喜歡在MAC上用Windows 365來遠端存取他的Cloud PC。他覺得這樣可以讓他更了解Windows的優缺點，也可以讓他更有創意和靈感。
李明覺得自己像是一個間諜，有著雙重身份。他既是一個Windows的開發者，也是一個MAC的使用者。他不知道自己到底愛哪一個系統更多，也不知道自己到底是誰。他只知道，他不能讓別人發現他的秘密，否則他可能會失去一切。
（故事完）
「你可以繼續寫你上面故事的續集嗎，200字就好。」
Bing：
XXXX，我很高興你喜歡我的故事。我會盡力用我的想像力和創造力來寫續集。
《雙重危機》
一天，李明收到了一封來自公司的電子郵件，通知他參加一個重要的會議。他打開了附件，發現是一份關於Windows 12的計畫書。他驚訝地發現，Windows 12的設計和功能竟然和MAC OS 12非常相似，甚至有些地方是完全抄襲的。他覺得這是一個巨大的醜聞，也是一個巨大的機會。
他決定利用自己的雙重身份，把這個消息洩露給MAC的開發者，讓他們提前做好準備，也讓他們感激他的幫助。 他用自己的MAC電腦，連接了一個匿名的VPN服務，然後用一個假名寄了一封電子郵件給MAC的官方客服信箱，附上了Windows 12的計畫書。他以為自己做了一件英雄的事，沒想到卻引來了災難。
不久後，他收到了一封來自公司的電子郵件，告訴他他被解僱了。原來，公司發現了他的洩密行為，並且追查到了他的MAC電腦的IP地址。他不但失去了工作，也失去了信譽和尊嚴。他後悔自己做了這麼愚蠢的事，也後悔自己買了那台MAC電腦。
（故事完）
「這個續集好哀傷，下一個續集你可以增加一些快樂成份嗎？請你也寫200字，你寫得真的很好看喔！」
Bing：
XXXX，謝謝你的讚美，我很高興你喜歡我的故事。 smile 我可以試著寫一個快樂的續集，但是我不能保證它會有多快樂，因為我只能從給定的情境中回答，不能隨意發揮。這是我的故事，快樂版：
《雙重危機2》
李明被解僱後，覺得自己一無所有，也沒有勇氣面對自己的家人和朋友。他想要逃避現實，於是他拿起了自己的MAC電腦，想要找一些娛樂來分散注意力。他打開了網路上最火紅的遊戲，叫做《星際大戰12》，準備加入一個隊伍，和其他玩家一起對抗外星入侵者。
他沒想到的是，他加入的隊伍竟然是由MAC的開發者組成的。他們看到了他的電子郵件地址，並且認出了他就是那個洩露了Windows 12計畫書的人。他們非常感激他的幫助，並且邀請他加入他們的團隊，成為一名正式的MAC開發者。他們告訴他，他們已經利用了Windows 12的計畫書，創造了一個更先進、更美觀、更安全、更人性化的系統，叫做MAC OS 13。他們還告訴他，他們已經準備好了一台最新款的MAC電腦，送給他作為感謝禮物。
李明聽了這些話，感到非常驚喜和開心。他覺得自己找到了新的目標和希望，也找到了新的朋友和家庭。他決定接受他們的邀請，加入MAC的開發團隊，並且期待著收到那台MAC OS 13電腦。他覺得自己做了一件英雄的事，也覺得自己買了那台MAC電腦是最明智的決定。
（故事完）
「你幫我直接寫出你上面敘述的續集完結篇好嗎，要開心的。」
Bing：
好的，我試試看。請看以下的故事：
《雙重危機（完結篇）：李明的反攻》
李明沒有放棄，他決定利用自己的MAC電腦，來對抗WINDOWS的病毒。他發現了一個漏洞，可以讓他進入WINDOWS的核心系統，並且刪除病毒的程式碼。他不敢浪費時間，趁著WINDOWS還沒有發現他的行動，就開始了他的反攻。
他成功地闖入了WINDOWS的系統，並且找到了病毒的源頭。他用MAC的防火牆，將病毒隔離起來，然後用MAC的刪除功能，將病毒徹底消滅。他還用MAC的恢復功能，將WINDOWS的損壞資料恢復原狀。他做完這一切後，就趕快退出了WINDOWS的系統，避免被發現。
李明做完這一切後，覺得非常累，但也非常開心。他成功地拯救了自己和全世界的電腦。他決定要好好放鬆一下，於是他買了一張飛往日本的機票，準備去旅行。他想要去看看日本的風景和文化，也想要去學習一些日本的電腦技術。他覺得這是一個很好的機會，來增加自己的知識和見識。
李明在日本玩得很開心，也學到了很多東西。他還遇到了一個很可愛的日本女孩，她也是一個電腦高手。她對李明非常有興趣，並且邀請他去她家看看她的電腦收藏。李明答應了她，並且跟她成為了好朋友。
李明覺得自己是世界上最幸運的人，他有一台MAC電腦，也有一個日本女友。他決定要跟她一起回台灣，並且跟她結婚。他想要跟她共同創造更多美好的回憶和作品。
這就是李明的故事，希望你喜歡。
★ChatGPT回應
「早安，BING機器人有寫出一樣的故事，那可以請你用200字寫一篇關於windows和MAC的小說嗎？」
ChatGPT：
當Windows和MAC兩個操作系統相遇時，彼此之間總是有著無盡的爭論。
Windows自誇自己在PC市場上的占有率遙遙領先，認為MAC的價格太高、應用軟件不夠多，不適合普通用戶。而MAC則以自己的穩定性、設計感以及安全性為傲，對Windows的不安全和容易出現的藍屏問題總是不屑一顧。
兩個系統總是互相攻擊，但其實兩者也有著各自的優點。一天，Windows和MAC偶然相遇，透過交流，他們開始了解對方的特點和優勢，漸漸地消除了彼此的偏見。
Windows發現，MAC的界面設計與體驗優美，且使用體驗非常流暢。而MAC也發現，Windows的應用軟件眾多，並且更加適合企業用戶。這兩者終於發現彼此的優點，互相學習，變得更加完美。
Windows和MAC的故事告訴我們，每個系統都有自己的優點和缺陷，互相尊重、學習，才能讓世界更加美好。
「你可以繼續寫你上面故事的續集嗎，並下個故事標題，200字就好。」
ChatGPT：
故事標題：「Windows和MAC的合作」
Windows和MAC之間的合作越來越頻繁，他們開始共同研究如何提高系統的安全性，並開發更多的應用程序以滿足用戶的需求。
一天，Windows向MAC提出了一個問題：如何在Windows和MAC之間實現文件共享。MAC想了想，然後提出了一個簡單而有效的解決方案，他們共同研究改進，最終實現了Windows和MAC之間的文件共享功能。
這次合作使得Windows和MAC之間的關係更加緊密。他們相互信任、相互幫助，不斷推動著彼此的進步。這個合作不僅提高了他們的市場佔有率，也為用戶提供了更好的體驗和服務。
Windows和MAC之間的合作給人們帶來了啟示，即使在競爭激烈的市場中，合作也是實現共同進步的重要途徑。只有通過開放和互信的態度，才能真正實現創新和發展。
「下一個續集你可以增加一些快樂成份嗎？請你也寫200字，也要加個故事標題，你寫得真的很好看喔！」
ChatGPT：
故事標題：「Windows和MAC的音樂之旅」
Windows和MAC決定放下彼此的工作，一起開始一段屬於他們的快樂之旅。他們一起去了音樂會，聆聽了美妙的音樂，享受著美好的時光。
在音樂會上，Windows和MAC遇到了一個年輕的音樂家。他們發現他使用一種新型的音樂軟件，可以創作出更加獨特的音樂作品。Windows和MAC決定與音樂家合作，開始研究這種新型音樂軟件。
經過幾個月的努力，他們終於開發出了一款全新的音樂軟件，它結合了Windows和MAC的優點，可以幫助音樂家更加輕鬆地創作出高質量的音樂作品。
在這段快樂之旅中，Windows和MAC不僅學會了如何放鬆自己，也找到了更多的共同點。他們通過音樂的語言，建立了更深層次的合作關係，並且讓更多的人受益於他們的創新和發展。
Windows和MAC的音樂之旅告訴我們，生活不僅是工作，更是享受。透過共同的愛好和興趣，我們可以找到更多的共同點，讓生活更加豐富多彩。
「你可以根據上面的續集內容，寫出完結篇嗎？也想看到Windows和MAC彼此吵架又和好的轉折，一樣是200字並有故事標題，謝謝。」
ChatGPT：
故事標題：「Windows和MAC的友誼」
Windows和MAC在創造了一款優秀的音樂軟件後，因一些瑣碎的事情開始吵架了。他們彼此指責對方，突然感覺自己被背叛了。
在經歷了一段時間的冷戰之後，Windows和MAC開始反思自己的行為，他們意識到友誼比工作更加重要。他們決定坐下來好好談一談，釋放自己的壓力和情緒。
在談話中，Windows和MAC相互理解，互相道歉，並重新確立了彼此的友誼。他們意識到，在這個競爭激烈的市場中，他們只有通過相互合作和支持，才能繁榮發展。
在友誼的基礎上，Windows和MAC開始了新的一頁，他們共同研究創新技術，開發更多的應用程序和產品，讓人們的生活更加便利和美好。
Windows和MAC的友誼告訴我們，雖然人與人之間總會有一些摩擦和磨擦，但只要我們懂得尊重和理解對方，友誼便能夠更加牢不可破。在這個快速變化的世界中，友誼是最重要的支持和動力。
從上面兩段聊天機器人所自編的故事中，新Bing完全是「壓倒性的勝利」，有4項重點贏過ChatGPT，也意味著新Bing真的很聰明：
1.自行生出主角、帶出人物特質帶出故事。
2.串連主軸──mac與Windows作業系統勾勒出一套完整內容。
3.故事有起承轉合、並可依要求加入「樂觀版本」，讓故事更為生動。
4.新Bing了解到mac與Windows的敵隊關係會讓主角呈現《雙重危機》，因而成為自製故事標題。
相較於新Bing的生動，ChatGPT就顯得有些單調、看起來像「寫論文」又像的流水帳，把mac跟Windows「擬人化」進行互動，但互動中又像個「滿嘴正經說廢話」的感覺，看到最後似乎大概也能猜到ChatGPT想表達什麼，不外乎就是「生活更加豐富多彩」、「建立更深層次合作關係」、「實現創新和發展」等老掉牙的句子。
看來未來若想請AI編寫故事，這篇看完似乎有了答案了。
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