快訊

還有狒狒逃脫？多隻長頸鹿死亡、埃及聖䴉也逃過？一表看六福村動物飼養爭議

台積電年底破千…600元學長們將解套？ 專家：不是不可能

直立式埋3米深土推...消防曝台中塌屋最後工人搜救「難度極高」原因

AI未來太可怕！馬斯克等大咖籲業界半年內別再訓練GPT-4以上的人工智慧系統

聯合新聞網／ 楊又肇

包含Elon Musk、「科技頑童」Steve Wozniak、人工智慧與數位政策中心主席Marc Rotenberg、麻省理工學院物理學家Max Tegmark在內人士，在稍早聯合署名，並且由未來生命研究所 (Future of Life Institute)發表的公開信中，呼籲業者與相關人工智慧實驗室停下手上研究工作，或是至少在未來半年內暫停訓練規模超過GPT-4自然語言模型的人工智慧系統。

而這些人士共同署名內容，主要訴求希望當前人工智慧技術能在人們可以接受，並且可帶來明確利益，同時確保使用安全情況下發展。

依照目前各家業者在人工智慧技術競爭情況下，雖然許多技術均凸顯人工智慧技術所能帶動成效，卻相對忽略背後所應搭配的安全措施，因此可能產生更多難以控制的問題發生，例如近期就有不少人透過ChatGPT詢問特定非法行為作法，而不少人工智慧技術一本正經地傳遞錯誤資訊情況，顯然也會造成不少影響。

不少看法認為，人工智慧技術在一昧追求成長情況下，在未能即時提出相應安全配套措施，實際上將造成更大危機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT GPT-4 AI 人工智慧 聊天機器人

延伸閱讀

滬浦東兩岸青年創業基地 揭牌

馬斯克連署信籲暫停AI研發 遭引用論文作者批評

ChatGPT影響學術研究 學者：使用生成式AI應適當揭露

力積電董座黃崇仁：政府比以前更重視半導體 但未雨露均沾

相關新聞

AI未來太可怕！馬斯克等大咖籲業界半年內別再訓練GPT-4以上的人工智慧系統

包含Elon Musk、「科技頑童」Steve Wozniak、人工智慧與數位政策中心主席Marc Rotenberg、麻省理工學院物理學家Max Tegmark在內人士，在稍早聯合署名，並且由未來生命研究所 (Future of Life Institute)發表的公開信中，呼籲業者與相關人工智慧實驗室停下手上研究工作，或是至少在未來半年內暫停訓練規模超過GPT-4自然語言模型的人工智慧系統。

ChatGPT熱潮 學者提醒：AI也可能被特定團體操控

ChatGPT等生成式AI（人工智慧）掀起熱潮，台灣學術倫理教育資源中心今天舉辦線上講座，學者提醒，AI可減輕研究者的負...

ChatGPT影響學術研究 學者：使用生成式AI應適當揭露

教育部台灣學術倫理教育資源中心今（3/30）舉辦「生成式AI對研究與學術倫理的影響」線上講座，陽明交大副校長周倩表示，研...

不只搶飯碗…ChatGPT創造新工作 年薪直逼千萬

別再抱怨AI搶工作，它也創造新人才需求。根據一家AI新創，此職缺年薪直逼千萬台幣，不一定要會寫程式，英文系畢業也能做！

恐危及人類社會！馬斯克與AI專家連署公開信 籲暫停訓練強大AI

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與一群人工智慧（AI）專家、業界高階主管，共同發表公開信，呼籲暫停訓練比GPT-...

ChatGPT會導致科技行業大裁員？它將對職場生態帶來巨大改變

集微網消息，高盛（Goldman Sachs）研究顯示，人工智能最新突破可能導致美國和歐元區四分之一的工作實現自動化。對此，金融時報作了專門報導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦