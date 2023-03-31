AI未來太可怕！馬斯克等大咖籲業界半年內別再訓練GPT-4以上的人工智慧系統
包含Elon Musk、「科技頑童」Steve Wozniak、人工智慧與數位政策中心主席Marc Rotenberg、麻省理工學院物理學家Max Tegmark在內人士，在稍早聯合署名，並且由未來生命研究所 (Future of Life Institute)發表的公開信中，呼籲業者與相關人工智慧實驗室停下手上研究工作，或是至少在未來半年內暫停訓練規模超過GPT-4自然語言模型的人工智慧系統。
而這些人士共同署名內容，主要訴求希望當前人工智慧技術能在人們可以接受，並且可帶來明確利益，同時確保使用安全情況下發展。
依照目前各家業者在人工智慧技術競爭情況下，雖然許多技術均凸顯人工智慧技術所能帶動成效，卻相對忽略背後所應搭配的安全措施，因此可能產生更多難以控制的問題發生，例如近期就有不少人透過ChatGPT詢問特定非法行為作法，而不少人工智慧技術一本正經地傳遞錯誤資訊情況，顯然也會造成不少影響。
不少看法認為，人工智慧技術在一昧追求成長情況下，在未能即時提出相應安全配套措施，實際上將造成更大危機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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