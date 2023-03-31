Opera在其瀏覽器增加OpenAI的ChatGPT技術 藉由自動生成式人工智慧找到更多內容
跟進微軟將OpenAI的ChatGPT技術整合進Microsoft Edge瀏覽器作法，Opera目前也在旗下同名瀏覽器加入ChatGPT與ChatSonic技術，推出名為「AI Prompts」的功能，讓使用者能藉由自動生成式人工智慧找到更多內容。
使用者必須在設定中開啟「AI Prompts」功能，之後即可在瀏覽器側邊欄位看見ChatGPT與ChatSonic的快速鍵，並且能隨時呼叫使用。而透過選取特定文字內容，即可透過「AI Prompts」功能尋找更多內容，或是將選取文字生成影片、問答內容等。
除了可在同名瀏覽器使用此項功能，包含Opera GX瀏覽器也能透過設定開啟使用。
Opera表示，此項功能僅只是初步釋出更新，未來計畫以GPT技術為基礎撰寫專屬的人工智慧瀏覽器引擎，藉此讓瀏覽器能對應更豐富的搜尋使用功能。
目前包含微軟、Google在內業者都已經表明將人工智慧技術用於旗下瀏覽器產品，同時也將讓人工智慧技術與搜尋功能整合，預期接下來也會看見更多業者跟進導入相似設計，藉此讓使用者能挖掘更多實用內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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