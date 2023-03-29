Zoom導入OpenAI技術 藉由Zoom IQ全新功能提高團隊協作潛力

Zoom於Enterprise Connect宣布導入OpenAI技術，將使Zoom IQ新功能強化對話內容摘要、整理組織想法、草擬訊息、郵件與白板內容，以及建立會議議程等應用需求。

在此次更新功能中，Zoom IQ chat compose將讓使用者能依照對話上下文協助撰寫訊息，並且針對訊息內容自訂建議回覆項目。而Zoom IQ email compose則可藉由自動生成式人工智慧，依照Zoom會議、Zoom Phone，以及電子郵件的對話內容，自動針對電子郵件草稿提供撰寫建議。

至於Zoom IQ meeting summary則會自動整理會議摘要，並且提供後續流程提供建議，同時也能透過Team Chat、Zoom行事曆或電子郵件進行共享，讓未參與會議者無須再回頭重看冗長的錄影紀錄。

Zoom IQ chat compose及Zoom IQ email compose兩項功能，將優先透過Zoom IQ for Sales方案提供。

而先前以Zoom Spots為稱的Zoom Huddles，則將作為全新虛擬協作辦公空間使用，藉此重現開放式辦公室中「一起辦公」的體驗，目前已經在全球地區提供使用，可透過Zoom產品頁面體驗。

另外，Intelligent Director功能則可在Zoom Room中透過多鏡頭呈現會議室與會者的最佳角度，預計會在近期內推出測試版本。

Zoom Scheduler能讓會議主持人共享自己的行事曆，藉此協助內外部用戶了解主持人最佳會議時段，讓會議安排過程更加方便。同時，此功能會在主持人的行事曆上提供會議日程及 Zoom 連結，減少手動安排的麻煩，進而大幅節省與會者的時間。

目前Zoom Scheduler可在 Zoom會議、Zoom Mail與Calendar之間順暢切換，並且整合Google行事曆與Microsoft 365服務，讓用戶可依照工作習慣使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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