ChatGPT會導致科技行業大裁員？它將對職場生態帶來巨大改變

集微網消息，高盛（Goldman Sachs）研究顯示，人工智能最新突破可能導致美國和歐元區四分之一的工作實現自動化。對此，金融時報作了專門報導。

這家投資銀行周一表示，ChatGPT等生成式人工智能系統可以生成與人類產出無異的內容，這可能引發生產力繁榮，最終在10年間讓全球年度國內生產總值（GDP）增長7%。

但文章的作者約瑟夫•佈裡格斯（Joseph Briggs）和德維什•科德納尼（Devesh Kodnani）表示，如果這項技術做到這一點了，它同時也會對勞動力市場帶來重大破壞，使大型經濟體3億全職工人面臨自動化的威脅。律師和行政人員將是最有可能被裁員的人之一。

他們根據數千個職業通常進行的任務的數據計算得出，美國和歐洲大約有三分之二的工作面臨某種程度的人工智能自動化。

大多數人將看到其不到一半的工作量將自動化完成，他們可能繼續完成這些工作工作，並能騰出一些時間進行更有效益的活動。

他們計算出，這應該適用於63%的美國勞動力。另有30%從事體力或戶外工作的人將不會受到影響，盡管他們的工作可能會受到其他形式自動化的影響。

但約7%的美國工人所從事的工作中，至少有一半任務可以由生成式人工智能完成，而且很容易被取代。

高盛公司表示，其研究顯示，歐洲也受到類似影響。從全球層面來看，由於體力勞動在發展中國家就業比例較大，估計有五分之一左右的工作可以由人工智能完成，即大型經濟體中約3億份的全職工作。

這份報告將引發有關人工智能技術潛力的辯論，這些技術既可以重振發達國家低迷的生產率增長，也可以創造一個新的無業白領階層，這些白領可能面臨與20世紀80年代製造業工人類似的命運。

高盛對此影響的估測比一些學術研究的要更為保守，後者包括了更廣泛的相關技術的影響。

GPT-4的創造者OpenAI上周發表的一篇文章表示，根據人類研究人員和該公司的機器大語言模型（LLM）的分析，80%的美國勞動力至少可以看到10%的任務是由生成式人工智能完成的。

執法機構歐洲刑警組織（Europol）本周也警告稱，生成式人工智能的快速發展可能會幫助在線欺詐者和網絡罪犯，因此黑暗LLM……可能是未來主要的犯罪商業模式。高盛公司表示，如果企業在人工智能領域的投資繼續以與20世紀90年代軟件投資的速度增長，到2030年，僅美國的投資就可能接近美國GDP的1% 。

高盛的估測是基於美國和歐洲數千種不同職業通常進行的工作而進行的數據分析。研究人員假設，人工智能將能夠完成小型企業的納稅申報等工作、評估複雜的保險索賠或者記錄犯罪現場調查結果。

他們並未設想人工智能用於更敏感的工作，如做出法院裁決、檢查重症監護病人的狀況或研究國際稅法。

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