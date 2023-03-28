微軟要Hold自家產品優勢 要求這兩家業者不能以Bing打造人工聊天機器人

彭博新聞報導指出，微軟已經要求兩家以Bing搜尋技術為基礎打造的搜尋引擎，不得再以Bing搜尋索引資訊打造自有人工智慧聊天機器人，否則將限制其取用Bing搜尋資料權限。

目前包含Yahoo搜尋、DuckDuckGo、You.com及Neeva等業者所打造搜尋引擎服務，均全部或部分使用Bing搜尋引擎技術，藉此縮減以自家爬蟲技術建立所有網路搜尋索引資料所需花費時間及成本。

而依照微軟聲明內容，表示有兩家採用Bing搜尋技術為基礎的搜尋引擎服務違反使用協議，凸顯微軟不希望其他業者藉由Bing搜尋索引資訊打造自有人工智慧聊天機器人的情況。

不過，微軟並未透露違反合作協議的業者名稱。而目前在搜尋引擎採用Bing搜尋技術，同時也在其搜尋服務加入人工智慧聊天機器人的業者，包含DuckDuckGo與You.com，至於Neeva也有打造類似服務。

以目前微軟作法來看，似乎希望將與OpenAI合作ChatGPT技術的Bing搜尋服務維持在技術領先地位，藉此爭取更高市場使用率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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