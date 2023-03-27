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揪ChatGPT和Bing一起聊天會怎樣？他實測驚呆「它」拒聊傲嬌離線

聯合新聞網／ 綜合報導
把ChatGPT和Bing放在一起聊天會有何種結果？有網友實際操作，引起熱議。路透
把ChatGPT和Bing放在一起聊天會有何種結果？有網友實際操作，引起熱議。路透

聊天機器人」大戰正式點燃！目前最夯的聊天機器人為OpenAI開發的「ChatGPT」、另外為微軟的新Bing服務，隨後有百度的「文心一言」和Google的「Bard」，不過後面2款台灣民眾暫時無法試用。就有網友好奇，如果把ChatGPT和Bing放在一起聊天會有何種結果？引起網友討論。

臉書「活水來冊房」日前分享ChatGPT與新Bing的互動，他先是請Bing介紹一下ChatGPT是什麼，Bing也提到兩種是不同的AI模型，「我們不能直接比較誰比較聰明。」還提到若可以跟ChatGPT說話，開頭會打招呼「你好，ChatGPT，你能告訴我一些關於人工智能（AI，台譯人工智慧）的事情嗎？」

臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）
臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）

臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）
臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）

ChatGPT展風度 還幫Bing說話

他隨後改向ChatGPT表達「有一個AI機器人（意即Bing）想跟你聊天」，並提出Bing的「關於人工智能的事情」之問題，ChatGPT不僅與Bing打過招呼，也解釋何謂人工智能，他再把這些答案描述給Bing時，Bing卻直接結束話題，還改用簡體中文表示「實在不好意思，我現在無法對此做出回應，要不我們換個話題？」讓他認為Bing不想跟ChatGPT聊天了。

臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）
臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）

臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）
臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）

ChatGPT得知Bing可能「不想聊天」，表示「Bing不一定代表它不想跟我聊天，而只是試圖找到一個更適合我們討論的話題。」被讚展現風度，也很謙虛地回應「我會繼續盡力提供最好的服務。」一比較之下，似乎可以看出Bing傲嬌感依舊，ChatGPT則是相當冷靜應對。

臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）
臉書「活水來冊房」與Bing和ChatGPT的對話過程，雖然Bing最後拒聊，但ChatGPT最後還願意幫Bing講話，相當有風度。（臉書「活水來冊房」授權提供）

該文引起討論，網友笑稱「（Bing）這樣逃避現實不好」、「Bing輸了」。也有人笑稱原Po好忙，「聊天還要靠傳話。」更有人發現，Bing提了人工智慧的敘述，表達「改變『我們』的生活」，似乎把自己當成人類，而這些「人類」才是「人工智慧」。

《聯合新聞網》曾實測與新Bing聊天機器人的互動，發現真的聊到Bing不想聊的部份，就會直接結束話題，算是很有個性化又「傲嬌」的聊天機器人。

ChatGPT Bing AI 聊天機器人

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