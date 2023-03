OpenAI開始測試在ChatGPT串接第三方API資源功能 避免AI回覆過時、錯誤答案

接連宣布推出新版GPT-4大型語言模型與Whisper API資源後,OpenAI執行長Sam Altman表示將允許ChatGPT與第三方API資源串接,避免在與使用者互動過程中引述過舊資料或數據。

由於先前眾人測試時,ChatGPT經常會引述較舊,或是錯誤資訊,因此引來不少負面批評。而此次宣布開放串接第三方API資源,甚至能加入公司伺服器、私有雲等資料,藉此會獲取最新新聞、賽事比分等數據,藉此避免提供過舊資訊。

例如當使用者要求ChatGPT規劃旅遊行程時,不會加入過舊的旅遊推薦內容,而是會比對近期多數人前往熱門景點,以及合乎實際訂房狀況的飯店推薦,或是符合使用者預算的機票行程。

而串接更多第三方API資源,更有利於企業打造更適合自家調性的ChatGPT應用服務,同時也能避免ChatGPT在自然互動過程產生錯誤內容。

目前OpenAI將針對此項調整進行壓力測試,確認是否會產生額外問題,或是造成更大影響,並且針對特定情況設計相應杜絕辦法,同時確保服務運作透明性。

此項調整將先針對Expedia、Instacart、KAYAK、OpenTable、Shopify、Slack、Wolfram,以及Zapier等特定合作業者提供測試,而個人及其他業者則可先登記加入測試等候名單。

we are starting our rollout of ChatGPT plugins.



