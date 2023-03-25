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OpenAI開始測試在ChatGPT串接第三方API資源功能 避免AI回覆過時、錯誤答案

聯合新聞網／ 楊又肇

接連宣布推出新版GPT-4大型語言模型與Whisper API資源後，OpenAI執行長Sam Altman表示將允許ChatGPT與第三方API資源串接，避免在與使用者互動過程中引述過舊資料或數據。

由於先前眾人測試時，ChatGPT經常會引述較舊，或是錯誤資訊，因此引來不少負面批評。而此次宣布開放串接第三方API資源，甚至能加入公司伺服器、私有雲等資料，藉此會獲取最新新聞、賽事比分等數據，藉此避免提供過舊資訊。

例如當使用者要求ChatGPT規劃旅遊行程時，不會加入過舊的旅遊推薦內容，而是會比對近期多數人前往熱門景點，以及合乎實際訂房狀況的飯店推薦，或是符合使用者預算的機票行程。

而串接更多第三方API資源，更有利於企業打造更適合自家調性的ChatGPT應用服務，同時也能避免ChatGPT在自然互動過程產生錯誤內容。

目前OpenAI將針對此項調整進行壓力測試，確認是否會產生額外問題，或是造成更大影響，並且針對特定情況設計相應杜絕辦法，同時確保服務運作透明性。

此項調整將先針對Expedia、Instacart、KAYAK、OpenTable、Shopify、Slack、Wolfram，以及Zapier等特定合作業者提供測試，而個人及其他業者則可先登記加入測試等候名單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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