Adobe推出全新生成式人工智慧「Sensei GenAI」 重塑端對端行銷工作流程
宣布推出名為「Firefly」的自動生成式人工智慧技術之後，Adobe進一步宣布推出全新生成式人工智慧「Sensei GenAI」，藉此重塑端對端行銷工作流程。
「Sensei GenAI」將根據獨特的業務需求，透過Adobe Experience Platform中的多種型語言模型 (LLMs)進行識別，並且藉由整合進Experience Cloud的自動生成式人工智慧技術「Firefly」產生可供企業產出安全可用的商用內容。
而「Sensei GenAI」將會整合進Adobe Experience Manager、Adobe Journey Optimizer、Adobe Customer Journey Analytics、Marketo Engage，以及Adobe Real-Time Customer Data Platform，支援內容個人化和編輯、行銷文案生成及對話式體驗等使用情境。
Adobe數位體驗資深副總裁Amit Ahuja表示：「長久以來，Adobe一直專精於開發AI技術，以輔助行銷人員的工作。我們對生成式AI的願景涵蓋了完整的客戶體驗管理生命週期，同時兼具符合客戶期望的企業級安全性和資料治理能力。業務增長由客戶體驗驅動，而生成式AI是深具變革的基礎技術，可望影響品牌觸及客戶的各個層面。」
透過結合微軟Azure OpenAI的ChatGPT服務，以及包含FLAN-T5等不同的大型語言模型 (LLM)，「Sensei GenAI」將讓品牌能立即產出和修改任何客戶接觸點上以文字為基礎的體驗，並且將這些體驗對應企業獨特需求，從品牌方針、產品特定詞彙到客戶洞見。
這些創新技術以Adobe Experience Platform (AEP) 為基礎，而AEP將組織的客戶資料和內容匯集在統一的通用語言模型下。豐富的資料集讓品牌能根據專屬且全面的客戶洞見來訓練生成式AI模型，微調品牌特定使用情境的輸出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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