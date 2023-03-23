對話紀錄不設防 ChatGPT難消資安疑慮

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】聊天機器人ChatGPT功能強大之餘，民眾還是會擔心資安問題。開發ChatGPT的母公司OpenAI的CEO奧特曼23日在推特上表示，有網友在使用ChatGPT時發現對話紀錄常變成別人的，雖然此錯誤很快就被修正，但由於ChatGPT的功能強大，也讓許多網友仍擔心資安問題。

勿輸入敏感個資

根據《英國廣播公司》報導，OpenAI的CEO奧特曼23日在推特發文表示，收到網友傳來公司的截圖顯示，當網友登入ChatGPT時，卻出現不是他們過去曾經輸入的對話紀錄，雖然這個Bug很快就被修正，但還是引發網友對於ChatGPT平台的隱私疑慮，而奧特曼也呼籲用戶不要在平台上分享敏感資訊。

ChatGPT從去年11月推出以來，目前更新到4.0版本，上線2個月左右就已經超過1億人註冊，比臉書、Youtube、推特與抖音還要快，ChatGPT可以通過「自然語言處理技術」與人類進行對話，提供各種各樣的資訊、處理文稿編輯與翻譯等工作。

聊天機器人疑慮多

由於打開ChatGPT程式後，過去的對話紀錄都會保留在雲端，但近日有用戶發現出現自己不曾輸入過的問題，如有英語用戶在其對話問題中發現「中國社會主義發展」的中文問題，還有很多不是自己過去問過，有可能是他人詢問的字句，因此也引發不少擔憂。

ChatGPT的隱私政策是，OpenAI會將相關資訊去識別化後拿來訓練其演算法，但這代表OpenAI的後台是看得到很多資料的，也有許多人對此表示疑慮。《半島電視台》提到，除了ChatGPT外，谷歌也推出Bard聊天機器人、百度也推出Ernie，讓相關服務的競爭白熱化，不過很多人擔心聊天機器人產生的結果會難以預期，甚至傷害人類。

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