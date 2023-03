輸慘了！外媒實測Google Bard聊天機器人很枯燥 還更容易出錯

最近科技新聞版面總是被 OpenAI ChatGPT 和 Microsoft Bing 霸佔,搜尋引擎龍頭 Google 自然不甘示,稍早宣佈旗下聊天機器人「Bard」在美國與英國市場開放公測,使用者只要先到官網申請就能與 Bard 聊天。

外媒《The Verge》報導指出 Bard 的表現比 Bing 明顯更差,不僅錯誤百出,還相當無聊乏味。

Google Bard 是以大型語言模型(Large Language Model,LLM)為基礎而來的生成式對話 AI,功能類似早期的 ChatGPT 聊天機器人,目前的 Bard 聊天機器人只是 Experiment 實驗性功能。

《The Verge》編輯測試後表示,Bard 仍然是新的,但隨著愈來愈多的使用者加入,肯定會被測試到超越極限。在現階段的初期測試,Google 對於讓 Bard 保持一致性做出很大的努力;Bard 時常提醒測試者自己只是一個大型語言模型,也被稱為對話式 AI 或聊天機器人,經過訓練可以提供豐富和全面的資訊。

在實測過程裡,Bard 雖然可以很好地處理基本的瑣事,包括能查詢林肯總統任期時間,也能查詢日前 NBA 勇士隊擊敗火箭隊的新聞,但是這場比賽的先發球員有誰,Bard 給錯了答案。整體來說,Bard 錯誤百出,儘管當它出錯時,使用者可以點擊「Google it」進行搜尋,但是 Bard 的主要功能就是要提供正確解答,有 Bard 還需要 Google 搜尋似乎有點奇怪。

《The Verge》進一步認為 Bard 雖然可以瀏覽更多新資訊,但是功能落後 ChatGPT。 GPT-4 能夠將繪圖轉化為程式碼,並以更詳細的方式進行協作,而這些功能 Bard 目前都還無法做到。

外媒編輯也詢問 Bard 自己的競爭對手有誰,Bard 回應是 Amazon Lex 和 Facebook Wit.ai,絲毫沒有提到 ChatGPT 或 Bing。而 Bard 對於 ChatGPT 認知是,擔心 ChatGPT 可能被用來傳播錯誤資訊或建立操縱使用者的聊天機器人。

整體來說,《The Verge》認為 Bard 雖然經常道歉,但不會挑起爭議,不像 Bing 具有混亂的傾向,儘管這是好事,但這些限制似乎也限制了 Bard 的實用性。

想參與的使用者要先前往「https://bard.google.com/」官網申請測試,不過目前從台灣連結官網只會顯示「Bard isn’t currently supported in your country. Stay tuned!」(您所在的國家/地區當前不支持 Bard。敬請關注!),這是因為現階段 Google Bard 僅供美國和英國市場測試。如果很想要參與實測的話,或許可以試試透過 VPN 跨區方式申請。

