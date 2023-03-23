圖／隨機邂逅？買付費版ChatGPT Plus…OpenAI網站「放送」陌生人資訊嚇壞他

現在最夯的聊天機器人ChatGPT真的能保住所有秘密嗎？只是這次不是從它的嘴巴講出來！國外一名網友購買擁有更多功能的付費版「ChatGPT Plus」時，意外發現OpenAI網站會洩露個人資訊，只不過這個資訊卻是別人的。

一名網友在推特（Twitter）表示，他在本（3）月20日到ChatGPT開發者「OpenAI」網站註冊付費版「ChatGPT Plus」，進入付款頁面時，該網站疑似出現Bug，可以「隨機看到陌生人的Mail資訊」，讓他相當傻眼，火速把該頁面截圖下來當作證明。

一名網友驚訝，在「OpenAI」網站註冊付費版「ChatGPT Plus」時，支付頁面地方竟然可以看到陌生人的mail資訊。（翻攝自pcmag）

該名網友再重新整理一次畫面盼可以看到「正常付款頁面」，沒想到又看到另一個人的付款資訊表格，Mail欄位也被預填陌生資訊。他表示，在這段期間已經看到4個不同的Mail資料了，「這擺明就是別人的連絡方式。」

該名網友需輸入Mail內的驗證碼，不過該驗證碼卻寄至陌生人的Mail內，讓他一頭霧水。（翻攝自推特elliotm_95）

其實也有不少網友發現OpenAI網站有隱私曝光的問題，紛紛在論壇Reddit及推特上討論，直呼「這太瘋狂了，我現在非常擔心我的帳戶及銀行資訊安全。」據外媒報導，OpenAI表示，正在調查這些問題，也未得知是否為系統故障或其他問題。

@OpenAI on payment page for ChatGPT Plus, it originally stated it had sent an SMS to a number I did not recognise. Then when selecting to send an email instead, it is showing an email address that I have never heard of. Form field is also pre-filled with the unknown email address pic.twitter.com/B4X5cZv2kn — Elliot (@elliotm_95) 2023年3月20日

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