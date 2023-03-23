Google開始在美國、英國地區開放申請測試聊天機器人「Bard」

今年2月透露將推出名為「Bard」的聊天機器人，並且在後續要求內部員工每天花費2-4小時與其互動，藉此改善使用體驗之後，Google已經開始在美國及英國境內開放申請測試。

Google尚未公布預計何時全面對外開放測試，目前僅限美國及英國境內用戶申請，同時也僅限透過個人Google帳號申請，無法以工作使用的Google Workspace帳號申請，而帳號持有者更必須年滿18歲。

另外，Google更強調不可將「Bard」的回覆內容視為專業建議，同時其回覆內容更不代表Google立場，甚至回覆內容更可能包含不準確或不合適的答案。

「Bard」是以Google先前公布的大型語言模型LaMDA建構，藉此透過使用者輸入關鍵字詞產生詳細解答。同時，藉由「Bard」聊天機器人運作機制，Google也將推出一款能以問答形式使用的搜尋服務。

除了「Bard」，Google更計畫向開發者提供相關API資源，讓開發者能藉由語言模型資源打造不同人工智慧聊天機器人應用服務，藉此擴展其人工智慧技術應用可能性。

在先前說明中，Google表示計畫在今年內推出超過20款人工智慧應用產品與服務，而「Bard」僅只是使用LaMDA語言模型輕量資源的應用服務，預期接下來將會有更多人工智慧應用技術推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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