NVIDIA執行長黃仁勳：大規模人工智慧技術已非遙不可及

在此次GTC 2023期間,NVIDIA執行長黃仁勳以「我們處於人工智慧的iPhone時刻」 (we are at the iPhone moment of AI.)形容當前的人工智慧技術發展,藉此描述人工智慧技術已經不再像過往遙不可及,即便藉由網路瀏覽器開啟網頁即可取得大規模人工智慧技術資源。

相比過去是以Android具備高度客製化特性描述智慧車輛設計,黃仁勳此次選擇以iPhone形容當前的人工智慧技術發展,在於目前的人工智慧技術已經變得更容易取得,就像在iPhone上可以透過App Store取得各類app,藉此擴充iPhone使用功能。

此次在GTC 2023宣布讓所有企業均可透過雲端連接方式隨時取得DGX超級電腦龐大算力資源,同時也說明與Google Cloud、微軟Azure、甲骨文OCI雲端平台服務合作,進一步將更多人工智慧應用資源放上雲端,使得取用各類大規模人工智慧技術的難度大幅降低。

跟過去狀況比較,黃仁勳認為目前企業取得人工智慧技術的門檻已經大幅降低,甚至開發者也能有更豐富的人工智慧應用資源,而人工智慧甚至只需透過瀏覽器打開網頁即可使用,不像過往必須有複雜前置作業才能實現。

由於目前的人工智慧技術取得方式,已經像是在iPhone上透過App Store下載各類app,因此黃仁勳認為接下來將會發生更大規模的人工智慧發展與改革,甚至藉由更容易取得的大規模人工智慧技術,將會徹底改變當前生活模式。

尤其在半導體技術發展方面,過往受限傳統物理技術限制的晶片設計,在人工智慧技術輔助之下,將能突破過往摩爾定律侷限,如此次提出與ASML、台積電與Synopsys合作,透過cuLitho軟體搭配GPU運算加速半導體製程發展,將使半導體技術能有更顯著突破發展,進而帶動更多應用趨勢成長。

至於未來在人工智慧技術持續發展中,是否會藉由自動生成式人工智慧技術創造全新「生物」,或是誕生難以控管的「怪物」,黃仁勳則認為在更多人工智慧變得容易取得之後,人們會有更多心思建構人工智慧倫理道德,並且預期隨著時間推進,將使人工智慧更進一步融合在日常生活裡。

黃仁勳表示,未來人工智慧將會變成「平台」形式發展,屆時將在人類生活中無所不在。

原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。

