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微軟新版Bing新增AI繪圖工具 輸入文字自動生成影像

中央社／ 台北22日電

聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧（AI）技術大戰，Google今天開放測試旗下聊天機器人Bard，微軟也宣布新版Bing搜尋引擎新增「影像建立者」功能，可根據文字提示產生AI影像。

微軟在官方部落格發文指出，「影像建立者」（Image Creator）可協助用戶透過ChatGPT開發商OpenAI打造的繪圖模型DALL-E產生AI影像，只要用文字描述想看到的影像樣貌，AI就會自動產生符合描述的一組圖片。

Bing影像建立者目前只支援英文語言提示，未來會支援其他語言。微軟建議使用者發揮創意，並新增形容詞、位置、藝術風格等詳細資料，可以得到更好的影像效果。例如嘗試輸入「戴著太陽眼鏡的毛絨生物，數位藝術」（fuzzy creature wearing sunglasses,digital art）。

為了展現對AI負責任的態度，微軟已在影像建立者加入保護措施，當系統偵測到提示可能會產生潛在有害的影像時，會封鎖提示並警告使用者。

微軟也會明確指出影像建立者的影像是由AI產生，每個影像左下角都包含修改的Bing圖示，以協助指出相關影像是透過影像建立者所產生。如果重複違反內容原則，使用者可能被停權。

ChatGPT Bing

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