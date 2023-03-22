這男生抱著「不吃白不吃」的心態十分可恥！有臺灣男生於討論區發文訴說，日前不小心與喝醉的女友妹妹上床，他強調是對方「主動親上來」，他不知如何拒絕，其後女友妹妹以此事要脅再發生數次關係，他只能服從。但他愈來愈感愧疚，覺得很對不起女友，故向網友求助。網友紛紛批評，「不要騙自己了好嗎？送上來的肥肉不吃白不吃，在那邊裝什麼無辜」、「不知道怎麼拒絕？啊不就是沒有把持住」。 而近期美國人工智慧（AI）公司OpenAI，開發的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，成為大熱話題，有網友將樓主全文複製到程式，詢問ChatGPT如何解決問題。ChatGPT十分詳細地解答，而且還三觀正確，引導樓主要自我檢討和向女友坦白，引來一群網友嘖嘖稱奇。

該男生於Dcard討論區以「不小心和女友妹妹發生關係」為題發文表示，前幾天他買了鹹酥雞和啤酒到女友住處看棒球比賽，由於女友要加班，加上女友妹妹吵著說也要吃，故變為與女友妹妹一起看球賽。沒想到女友妹妹隨後做出大膽舉動，「她喝醉就主動親上來，我當下也不知道該怎麼拒絕，就不小心跟她搞上了」。

男生續說，其後幾天只要女友在上班，女友妹妹都會很主動找他，雖然他有拒絕，「但她說我要是不配合就要跟她姐說，說我喝醉侵犯她，她說她有性癖，就喜歡偷偷跟有女友的男生玩才會舒服，我實在沒辦法就任由她擺布」。

男生指出，與女友妹妹多次上床後，與女友發生關係時「沒幾分鐘就覺得乏味結束了」，女友撒嬌裝生氣問「是不是偷偷來才沒力氣！」，讓他心虛想到與女友妹妹發生的事，「愧疚感真的快把我壓的喘不過氣來」。他強調很喜歡女友，上月才剛約好要拍婚紗照，但現在不知如何是好。

網友一面倒留言批評樓主根本有心想與女友妹妹發生關係，「不知道怎麼拒絕都是屁話，打炮時不會不知道怎麼打炮」、「爽完再來說愧疚感，那你也是很懂得反省欸」、「快笑死了，如果媽媽不小心喝醉了，我相信一定知道怎麼拒絕了對不對」。也有網友質疑是創作文，「醒醒吧，片看太多，哪有這麼多的不小心，爛人」、「這劇情好像很眼熟，謎片看太多嘛？」、「創作文真是愈來愈邪門」。

有網友將樓主全文複製，詢問ChatGPT如何解決事件，ChatGPT回答情況非常複雜，建議樓主釐清自己心意，若還想與女友在一起就要坦白事件和請求原諒，並要告訴女友妹妹其行為是錯誤的。ChatGPT還提到，「最重要的是，你（樓主）需要檢討自己的行為，並學會從中成長和改進」。

網友紛紛感歎ChatGPT的功能超強，「可悲連AI都比原po知道該怎麼處理」、「事實證明AI比渣男腦子好多了」、「這個聊天機器人真的厲害，其實回答得比多數人都要有建設性」、「科技的力量」。

有網友將樓主全文複製，詢問ChatGPT如何解決事件。（「Dcard討論區」圖片）

延伸閱讀：

貴圈真亂│女友懷孕提分手 BB是姐夫的 綠帽男：她姐姐早知道

清純女友係按摩師 台男擔心但選擇信任 意外睇到手機紀錄秒崩潰

文章授權轉載自《香港01》

udn討論區