Google推出聊天機器人Bard 與微軟一較高下

Alphabet Inc旗下谷歌公司（Google）今天開始開放聊天機器人Bard供大眾試用，除尋求擴大用戶基礎和取得反饋外，還要在人工智慧迅速發展的競賽中與勁敵微軟較勁。

路透社報導，這項計畫先前僅供獲批准的特定用戶參與測試，美國和英國民眾如今已能登入Bard網站並申請加入等候名單。Google形容Bard是一項實驗，允許與生成式人工智能（Generative AI）合作；這種技術仰賴過去數據來創造，而非辨識內容。

微軟公司（Microsoft Corp）支持的新創企業OpenAI去年推出聊天機器人ChatGPT，在技術領域掀起衝刺潮，要將人工智慧交到更多用戶手中，盼能重新形塑人們的工作方式，並在過程中贏得業務。

Google和微軟上週就人工智慧進行一連串宣告，時間僅相隔2天。這兩家企業正在將草稿撰寫技術應用到各自的文字處理器和其他合作軟體中，以及與行銷有關的工具，供網路開發者打造自己基於人工智慧的應用程式。

Bard產品負責人克拉齊克（Jack Krawczyk）向路透社展示如何操作這款聊天機器人，它與ChatGPT的不同之處在於，Bard會針對用戶提問一次給予整段答案，而不是逐字產生。

Bard的另一項功能是會提供3種不同版本的答案或「草稿」，讓用戶自行選擇最適當的版本，此外還有一個Google it按鈕，用戶若想搜尋相關資訊，點擊這個按鈕便會出現Google搜尋結果。

有別於ChatGPT，Google在自家網站上說，Bard並不擅長生成電腦編碼。Google還說，他們會針對Bard過去的對話回憶進行限制，目前也未利用Bard來做廣告；廣告是Google的商業模式核心。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）告訴職員，經8萬名Google員工測試後，公司將開放美國和英國民眾試用這款聊天機器人，作為以其他語言在更多國家推出前的「第一步」。

法新社閱覽過皮查伊致職員的備忘錄，內容寫道「隨著更多人開始使用Bard並測試其能力，他們將為我們帶來驚喜」。

皮查伊補充說：「事情會出錯，但用戶的反饋對於改善產品和其背後技術而言至關重要。」為迎頭趕上競爭敵手微軟，皮查伊急切推出Bard來與近來火紅的ChatGPT較勁，曾在公司內部引發一些批評聲浪。

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