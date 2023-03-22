Adobe推出名為「Firefly」的自動生成式人工智慧技術，將結合旗下服務協助創作
Adobe稍早宣布推出名為「Firefly」的自動生成式人工智慧技術，並且將整合進Creative Cloud、Experience Cloud，以及Document Cloud等服務。
「Firefly」具備語意理解與圖像識別能力，並且以多種人工智慧運算模型構成，可在Photoshop、Illustrator等軟體內實現更換圖像物件、背景，或是依照文字描述自動生成影像。
而此款自動生成式人工智慧技術目前仍處於測試階段，Adobe更從即日起開放所有用戶申請測試，但並未透露具體使用價格，以及預計正式上線時間，但表示未來此技術將會廣泛應用在Photoshop、Illustrator在內Creative Cloud服務，以及Experience Cloud、Document Cloud等服務。
若使用者不希望個人創作內容被用於人工智慧訓練，亦可手動選擇設定，避免Adobe服務將使用者上傳至Creative Cloud等服務的作品用於訓練。
同時，Adobe也說明「Firefly」將成為新版人工智慧服務「Sensei」的一部分，後者除了以Adobe自有大型語言模型訓練，目前也結合OpenAI的人工智慧技術，藉此協助使用者快速創作，或是協助行銷數據分析等應用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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