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微軟將GPT-4大型語言模型用於醫療雲服務 快速將繁雜臨床紀錄轉為重點摘要

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟（Microsoft）除了開始將GPT-4大型語言模型應用在旗下Bing搜尋、Microsoft 365等服務，目前更進一步套用在去年以197億美元完成收購的Nuance Communications旗下服務，藉此擴大醫療應用發展。

此款服務名為「Dragon Ambient eXperience Express」 (DAX Express)，將能藉由Nuance Communications提供語音識別技術，搭配OpenAI的GPT-4大型語言模型，藉此分析醫師在診療過程說明內容，並且快速條列重點，讓後續治療看護工作能有更有效率分配。

而透過GPT-4大型語言模型協助分析，將可讓「Dragon Ambient eXperience Express」服務更容易理解醫療過程所陳述術語、特定專業學術內容。

同時，此款服務將整合在微軟醫療雲 (Microsoft Cloud for Healthcare)應用項目，並且藉由Azure雲端平台運作，標榜能將長達4小時的臨床紀錄內容在幾秒內完成重點摘要。

微軟計畫在今年夏季以封閉測試形式，讓合作醫院使用此款服務，目前暫時尚未公布服務具體使用定價方案，以及服務應用範圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT GPT-4

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