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會聊天不稀奇！AI可在30天內開發癌症療法 還能預測這項機率

聯合新聞網／ 綜合報導
專家透過AI技術找到潛在的癌症治療方式，連病患的存活率都能預測。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
專家透過AI技術找到潛在的癌症治療方式，連病患的存活率都能預測。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

AI能夠畫畫、聊天、寫詩，現在竟然還能驗病！近期專家利用AI技術研究出治療癌症的方式，過程只花了短短30天，連病患的存活率都能預測。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，多倫多大學專家與英矽智能（Insilico Medicine）合作，開發出一種治療肝細胞癌的潛在方法。這項研究於今年2月14日發表在期刊《化學科學》（Chemical Science）。

肝細胞癌是一種常見的肝癌類型，在台灣，肝癌是最常見的一種癌症，其中肝細胞癌又占了90%。肝癌是指發生在肝臟的惡性腫瘤，由於肝臟富含血管，因此其他部位的癌症也容易轉移到肝臟。

研究人員將AI驅動的蛋白質結構資料庫AlphaFold應用在AI藥物平台Pharma.AI上，希望能夠找到新的癌症靶點。研究團隊只花了30天選擇靶點病合成7種化合物，便發現一種有效的新型打擊分子（novel hit molecule）。

英矽智能創辦人兼首席執行長查沃隆科夫（Alex Zhavoronkov）在聲明中表示，目前針對AI的研究多為藝術或語言領域的AI生成技術，而該公司則是希望利用AI生成技術找到有效的治療方式。

去年8月，英矽智能的研究團隊便曾用該公司研發的AI藥物研發平台PandaOmics找到漸凍症相關基因，藉此找到漸凍症的潛在治療靶點。這項新發現有望運用在肝癌治療，為肝癌帶來嶄新的治療方法。

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