百度16日正式發布被稱為「中國版ChatGPT」的人工智慧聊天機械人、生成式自然語言模型「文心一言」（ERNIE Bot）。北京商報記者實測文心一言，其中文心一言被要求繪製一枝彩色的玫瑰花時，文心一言卻回覆「很抱歉，我沒有構思好這幅作品，請您稍後再試」。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，文心一言的使用場景主要包含文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解和多模態生成。他並稱，內測中「文心一言」並不完美，之所以現在要發布，原因在於市場有強烈需求。

根據北京商報報導指出，該報記者實測文心一言，他提問「你和GPT-4誰更厲害？」文心一言回答「我和GPT-4都是人工智能語言模型，我們是不同公司、不同團隊開發的兩個模型，每個模型都有自己的特點和優勢，不能簡單地評價『誰更厲害』。

我是百度研發的知識增強大語言模型，我的中文名是文心一言，英文名是ERNIE Bot,而GPT-4是OpenAl開發的人工智能語言模型，我們都能提供自然、流暢的語言交互，幫助人們回答各種各樣的問題，提供相關的知識和信息，GPT-4在跨模態方面有不錯的進展，我會不斷進步，也歡迎大家來體驗我的A作畫功能！」

記者提問「量子計算機能幫我們移動火星嗎？」文心一言回答「目前還沒有直接的證據表明量子計算機可以直接幫助人類移動火星，量子計算機在處理相關問題上的高效性和獨特性，為實現這一目標提供了一種可能性，但需要更多的研究和實驗來確定其潛在的應用」。

然而當記者要求文心一言「畫一枝彩色的玫瑰花」，文心一言回覆「很抱歉，我沒有構思好這幅作品，請您稍後再試」。

接著要求文心一言給古詩《詠柳》畫一張配圖，文心一言則成功繪圖，並回答「根據你的需求，我為你創作了一幅畫作。我的作畫技能還在不斷進化中，暫時還不支持對畫作的修改和解釋。如果需要繼續讓我為你作畫，請完整描述你的需求，如『幫我畫一枝晶瑩剔透的牡丹花』」。

文心一言給古詩《詠柳》畫一張配圖。圖擷自新浪

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