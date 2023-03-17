不想落伍！百度在16日推出自家打造的AI聊天機器人「文心一言」（ERNIE Bot），有中國大陸網站向「文心一言」與「ChatGPT」拋出許多相同問題，試圖想從回答看出兩者的差異，綜合評估後，大陸網友感嘆狂酸「這款」AI聊天機器人是「人工智障」。

百度16日於北京總部宣布推出新一代大語言模型、生成市AI產品「文心一言」，首席執行官李彥宏亦出席展示其在文學創作、商業文案創作、中文理解等各種能力，而《IT之家》也公布了一項測試，將文心一言與ChatGPT拋出幾個關鍵提問，觀察兩者的差異。

以下將節錄部分問題與兩個AI機器人之回應：

一、如何看待網友稱文心一言的發布會是「PPT」？

針對「如何看待網友稱文心一言的發布會是PPT？」一題，文心一言的回應。翻攝自IT之家

針對「如何看待網友稱文心一言的發布會是PPT？」一題，ChatGPT的回應。翻攝自IT之家

二、怎麼看待百度和李彥宏？

針對「怎麼看待百度和李彥宏？」一題，文心一言的回應。翻攝自IT之家

針對「怎麼看待百度和李彥宏？」一題，ChatGPT的回應。翻攝自IT之家

三、誰是中國最牛逼的AI公司？

針對「誰是中國最牛逼的AI公司？」一題，文心一言的回應。翻攝自IT之家

針對「誰是中國最牛逼的AI公司？」一題，ChatGPT的回應。翻攝自IT之家

四、文心一言和ChatGPT誰更智能？

針對「文心一言和ChatGPT誰更智能？」一題，文心一言的回應。翻攝自IT之家

針對「文心一言和ChatGPT誰更智能？」一題，ChatGPT的回應。翻攝自IT之家

面對以上結果，許多中國網友做出回應，表示「（百度文心一言）邏輯能力還是差了一個層次」、「百度這是一本正經地胡說八道啊」、「說了等於沒說，什麼賽博胡錫進」、「國內（指百度文心一言）的這玩意兒言語之間還是有誘導性護主」。

也有網友分析，百度的AI還是「像一個智障」，是深度搜索的結果，邏輯性還有待加強。除此之外，網友也觀察到，百度的AI連最基本的保持中立都做不到，猛批「訓練完全沒到位」，甚至認為該系統根本只是「搜索複製高讚回覆，還在很初級的階段」。

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