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Google Cloud導入生成式AI 可快速開發應用程式

中央社／ 台北17日電

Google今天宣布旗下雲端運算服務Google Cloud將推出一系列融入生成式AI（Generative AI）的產品，其中一項新技術能讓開發人員在數小時、甚至數分鐘內，快速製作出生成式應用程式。

Google在官方部落格發文指出，生成式AI將帶動一波互動式、多模態體驗新浪潮，改變人們日常與資訊、品牌及彼此間互動方式。Google Cloud憑藉Google多年以來在人工智慧（AI）領域的研發、創新和投資成果，讓企業和政府機關能夠透過簡單的自然語言指令，自動生成文字、圖像、程式碼、影片、音訊等各種內容。

Google表示，生成式AI的成長，仰賴新一代的工具配合，才能讓機構輕鬆打造出生成式AI應用程式。Google Cloud發布2項新技術，讓開發人員以負責任的方式進行研發工作，同時兼顧企業層級的安全性和隱私。

第一項技術是Generative AI support in Vertex AI，能讓資料科學團隊使用Google和其他機構的基礎模型，透過API（應用程式介面）或互動提示指令等各種工具，打造生成式應用程式和自訂模型。

第二項技術是Generative AI App Builder，讓開發人員可以快速推出新的服務，例如聊天機器人、聊天介面、自訂搜尋引擎、數位助理等。開發人員可以使用Google基礎模型的API，並運用現成範本，在幾小時、甚至是幾分鐘內，快速製作出生成式應用程式。

以「自動內容生成」為例，Google表示，生成式AI可以促進腦力激盪、撰寫稿件及生成媒體素材，這代表電子郵件、行銷資訊和創意素材可以在幾秒內設計出原型，並在幾分鐘或幾小時內供用戶進行校對和審核，無需花費數週或更長的時間。

Google表示，將致力於打造最開放與創新的AI生態系，幫助新創企業、開發人員及企業加速發展AI事業。

ChatGPT AI 聊天機器人 Google

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