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網友也喊笨！蘋果低調搞「類ChatGPT」 前工程師曝缺陷唱衰：Siri很難啦

聯合新聞網／ 綜合報導
傳出蘋果（Apple）也想從Siri下手做出「類ChatGPT」，但被蘋果前工程師搖搖頭認為蘋果目前似乎還沒辦法實現這願望。（翻攝自蘋果官網）
傳出蘋果（Apple）也想從Siri下手做出「類ChatGPT」，但被蘋果前工程師搖搖頭認為蘋果目前似乎還沒辦法實現這願望。（翻攝自蘋果官網）

美國人工智慧研究實驗室OpenAI在14日推出GPT-4」，強大能力可以從圖片敘述內容並找出「笑點」，參加各種考試也名列前茅，被外界讚賞相當強大，現在傳出蘋果Apple）也從Siri下手做出「類ChatGPT」，不過蘋果前工程師卻搖搖頭認為蘋果目前似乎還沒辦法實現這願望。

《INSIDER》報導，曾在2014年改進Siri功能、並於2016年離開公司的蘋果前工程師John Burkey直接向《紐約時報》表示，蘋果語音助理Siri「不可能像OpenAI的ChatGPT那樣強大」。

美國人工智慧研究實驗室OpenAI在14日推出「GPT-4」，強大能力可以從圖片敘述內容並找出「笑點」，參加各種考試也名列前茅，被外界讚賞相當強大。歐新社
美國人工智慧研究實驗室OpenAI在14日推出「GPT-4」，強大能力可以從圖片敘述內容並找出「笑點」，參加各種考試也名列前茅，被外界讚賞相當強大。歐新社

他認為Siri能夠回答像是「天氣如何？」、「你能播放這首歌嗎？」等簡單的問題，是透過資料庫去提取大量單字，因此只能有限度地從單字理解需求，若要了解更多，則需透過工程師增加新詞來因應。而增加新詞或短句子需要花6周的時間才能完成，「即使是更新Siri基本功能也需要數周時間」，更別說像是ChatGPT的即時搜索功能，可能需要耗時1年才能建置完成。

他表示，Siri的代碼已經「過時且複雜」。也有網友因為ChatGPT的出現，才發現「為什麼Siri那麼笨」、「Siri一年比一年笨」的說法。據了解，蘋果Siri團隊一直在低調測試AI語言模型，不過目前仍未發布相關產品。

除了蘋果Siri，亞馬遜（Amazon）的語音助理Alexa也陷入困境，該公司的Alexa部門去（2022）年虧損30億美元（約台幣91億8375萬元），被報導稱現在處在「維持生命」階段。

ChatGPT Siri Apple 蘋果 GPT-4

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