對軋GPT-4！百度揭曉「文心一言」人工智慧聊天機器人
日前預告以「文心一言」為稱的人工智慧聊天機器人之後，百度正式對外公布此款自動生成式人工智慧應用服務。
「文心一言」以文心 (ERNIE)語意理解平台打造，背後是以涵蓋兆級網頁數據、數十億搜尋數據與圖片數據、百億級語音日常調用數據，以及5500億的事實相關知識圖譜為基礎訓練。
而為了進一步提升「文心一言」運作速度，百度表示已經將旗下山西陽泉智算中心的算力提高至每秒可完成400億億次浮點運算表現，並且將與百度其它運算中心一起推動「文心一言」運作服務。
相比OpenAI稍早推出的GPT-4大型語言模型，百度強調「文心一言」也能依照使用者需求輸出文字、圖片、聲音，或是影片內容，並且標榜可對應文學創作、商業文案、數理運算、中文理解，同樣也能對應多模運作模式，藉此對應各類內容自動生成需求。
百度透露目前已經有超過650家業者將接入「文心一言」技術應用，將開放業者預約申請「文心一言」的API存取需求，而一般使用者則可透過邀請碼申請體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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