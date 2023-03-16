快訊

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

獨／「本土劇一姐」懷孕閃退嫁大地主 走在路上被揮拳親曝原因

受邀加入國民黨選策會滅火？謝龍介未給答覆回了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸版ChatGPT文心一言發表亮相…高層坦言訓練不足 百度股價大跳水

中央社／ 上海16日電
百度今（16）日舉行新聞發布會，正式推出「文心一言」。法新社
百度今（16）日舉行新聞發布會，正式推出「文心一言」。法新社

百度今天發表自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」。百度執行長李彥宏坦言仍未發展完善，後續仰賴用戶回饋以快速迭代。「文心一言」不如預期，百度股價今天在港股重挫。

百度16日下午在北京總部召開新聞發布會，李彥宏出席及百度技術長王海峰共同出席。會中首度公布自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」，並展示在多個不同情境下的綜合能力。

綜合界面新聞、第一財經、IT之家等媒體報導，李彥宏表示，「文心一言」的使用情境主要包含文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解和多模態（multi model）建構。至於影像生成則因成本較高，現階段還未對所有用戶開放，未來會逐步導入。

李彥宏表示，「多模態」是「生成式AI」明確的發展趨勢，未來隨著百度多模態統一大模型的能力增強，「文心一言」的多模態生成能力也會不斷提升。

然而，李彥宏在現場也多次提及，這類大語言模型還遠未到發展完善的階段，有賴藉由真實用戶回饋而逐步反覆運算並升級。

原本市場預期「文心一言」發布後將會拉抬百度股價，但今天發布後不久，百度在香港股市的股價隨即跳水，一度重挫10%，收盤跌6.36%，報港幣125.1元。

華爾街日報此前報導指出，在「文心一言」發布前一週，百度仍在加緊趕工。知情人士表示，「文心一言」仍在接受數據訓練，部分員工則認為他們沒有足夠的時間來打造一款功能完善的產品。

「文心一言」推出後不久，百度股價今天在港股重挫。圖／取自微博
「文心一言」推出後不久，百度股價今天在港股重挫。圖／取自微博

ChatGPT 百度 港股

延伸閱讀

突襲ChatGPT！谷歌將推新AI幫你回Gmail

百度發布文心一言 李彥宏：十月懷胎一朝分娩

《皮諾丘》獲獎吉勒摩戴托羅不拍片時在做啥？揪其他大導組模型「JJ還欠我錢」

被GPT-4搶盡風頭？陸版ChatGPT「百度文心」將發布 內部對話疑外流「出包要全員頂上」

相關新聞

陸版ChatGPT文心一言發表亮相…高層坦言訓練不足 百度股價大跳水

百度今天發表自行研發的類ChatGPT模型「文心一言」。百度執行長李彥宏坦言仍未發展完善，後續仰賴用戶回饋以快速迭代。「...

突襲ChatGPT！谷歌將推新AI幫你回Gmail

AI創新不只有ChatGPT。谷歌在本週二終於成功突襲微軟！GoogleWorkspace團隊搶在GPT-4發表前，搶先發表影片，指出近期將推出多款上班族適用的新AI服務。這回，AI可以幫你回Gmail、圖文並茂的簡報也能生成，有機會成為白領好幫手。到底有哪些升級？該改回去擁抱Google？本文一次解讀。

GPT-4除了聰明還能防駭客！Coinbase主管：它可火速檢查以太坊安全漏洞

Coinbase 主管 Conor Grogan 發推稱，他將一份實時以太坊合約轉儲到 GPT-4 中，結果 GPT-4 瞬間就找到了安全漏洞，甚至還展示了如何利用這些漏洞進行攻擊。

被GPT-4搶盡風頭？陸版ChatGPT「百度文心」將發布 內部對話疑外流「出包要全員頂上」

由百度打造的AI聊天機器人「文心一言」（ERNIE Bot）將於今（16）日下午2時發布上線，但昨日美國人工智慧研究實驗室OpenAI搶先一步推出比ChatGPT再進化的「GPT-4」，相比GPT-4

用ChatGPT寫報告算作弊嗎 高教如何面對AI衝擊？

於2022年底上線的ChatGPT，是一款強大的聊天AI，由於應用多樣，各式討論至今不衰，甚至有人說它遲早取代Google。它應用最廣的功能是，只要給定主題或關鍵字，ChatGPT可自行生成近似真人程度的流暢文字，還可要求加入名言、案例與參考文獻。

微軟新版Bing搜尋已注入GPT-4技術 識別圖像、複雜搜尋互動行為沒問題

在OpenAI正式宣布推出全新GPT-4大型語言模型之後，微軟（Microsoft）很快地宣布新版Bing搜尋服務也已經接入此大型語言模型，藉此整合更進階的人工智慧技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦