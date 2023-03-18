我會被chatGPT取代嗎？網認「這方面」Google慘輸！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「chatGPT應用」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大chatGPT應用有哪些。

近期爆紅的人工智慧聊天機器人chatGPT，藉由自然語言處理模型分析大數據，可產出自然對話與複雜文本，應用範疇非常廣泛，雖仍在研究預覽階段，卻已吸引百萬用戶註冊使用，不少網友爭相討論未來人類的各種產出、互動是否會被這劃時代的科技取代。

貼心「聊天」根本AI男友！「翻譯」人性化受網友讚賞

網友熱議TOP6 chatGPT應用 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 聊天

觀察近三個月內網友針對chatGPT應用相關話題的討論，可以發現與AI的日常「聊天」受到網友最熱烈的討論。有別於以往對於機器人總是生硬回答的印象，chatGPT可以與人類對答如流，且文法合理，彷彿在與真人聊天。日前有網友分享這幾天一直在跟chatGPT聊天，「過程中會不斷鼓勵我，也給我補充小知識，甚至能發現我的不開心」，讓她感到非常驚訝，直呼「如果這是男友，我覺得很可以」。

NO2. 創作

日本超人氣漫畫作家近期透過chatGPT找尋靈感的話題也引來了大批網友熱議，紛紛認同chatGPT在「創作」上的可能性。日前有網友測試chatGPT協助寫小說的功能，發現「文字流暢通順，比很多網路小說文筆還好」，且能與之討論小說寫作內容和手法，並且給出確切的解釋和回饋，大讚「這根本是作家的夢幻工具」。

NO3. 程式語言

擁有龐大資料庫與強大計算能力的chatGPT也能撰寫「程式語言」，讓不少網友開始擔心「軟體工程師是不是沒什麼用了」、「資工系是不是變類生科系了」，對此，在職工程師網友提出不同看法「這工具對我們來說只是一個學習工具，根本沒辦法取代」，認為chatGPT只能處理簡單任務，工程師具備的創意性思維和決策能力是無法替代的，因此不必太過擔憂。

NO4. 完成學校作業

另外，chatGPT能夠幫助學生「完成學校作業」也在教育界也掀起了一場激烈討論，其中涉及作弊、抄襲與公平性爭議，有網友認為「用AI完成報告和論文，會讓學生喪失思考能力」，也有不少大學已提出將會禁止學生使用chatGPT；然而有人提出相反看法道「AI已成趨勢，應該思考如何將其融入教學」，例如透過建設性反饋、反向教學等，才不會讓師生陷入故步自封的處境。

NO5. 文案企劃撰寫

「文案企劃撰寫」也是網友熱議的應用之一，有民眾實測發現「chatGPT可以幫助發想主題架構與面向，還能針對不同社群平台產出適合的貼文」，是非常好的文案助手；但也有人提到「文案偏向平鋪直述，沒有亮點，資訊來源也不一定正確」，需要多加確認內容，也需自己發揮創意，不能完全依靠chatGPT的幫助。

NO6. 翻譯

作為一個大型語言模型，chatGPT可理解多種語言，有網友將其「翻譯」功能與Google比較，驚訝發現擁有15年翻譯經驗的Google竟然「輸慘」，反倒是chatGPT還能「用更淺顯的說明再翻譯一次給你」，翻譯英文病歷時「比Google更加人性」；也有人拿去翻譯日本小說，覺得字句通順，「翻譯水準更是高到嚇人」。

AI科技日新月異，chatGPT的出現更讓身處各領域的我們開始檢視身為人類的優勢，思考該如何與AI共存。雖然chatGPT應用層面十分多元，但也不需過度憂心是否會被取代，應多將目光放在自身，提升競爭力並有效運用工具與資源，成為一個高價值的優秀人才。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「chatGPT」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/05~2023/03/05，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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