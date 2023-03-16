突襲ChatGPT！谷歌將推新AI幫你回Gmail

AI創新不只有ChatGPT。谷歌在本週二終於成功突襲微軟！GoogleWorkspace團隊搶在GPT-4發表前，搶先發表影片，指出近期將推出多款上班族適用的新AI服務。這回，AI可以幫你回Gmail、圖文並茂的簡報也能生成，有機會成為白領好幫手。到底有哪些升級？該改回去擁抱Google？本文一次解讀。

週三，微軟預計將宣布把ChatGPT整合至更多旗下生產力軟體、再加上之前連番重拳，已讓谷歌內部紅色警報大響。

不過，強調「人工智慧優先」的谷歌並沒有這樣就被擊倒。搶在OpenAI發表GPT-4的前一天，谷歌在台灣時間週二（14日），連續發布數則旗下產品納入生成式AI功能的新消息。其中，包含利用生成式AI輔助Google Workspace的使用效率、開放旗下大語言模型API、讓第三方程式也能整合數據到谷歌的大語言模型中。已然開始絕地大反攻。

不用麻煩實習生寫會議記錄、可生成客製化信件

在谷歌這次升級中，以工作生產力套裝軟體Google Workspace新增添的生成式AI功能，最容易讓上班族感到驚豔。目前還沒開放試用，但從發表影片下方網友的留言看來，已萬眾期待。

為何這個新AI功能很強大？原來它的升級是與微軟的生產力軟體如Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams的AI化對標。谷歌這次分別揭示了文書、信件、會議等各項產品如何輔助用戶的工作。

以Gmail來說，在工作伙伴來回寄信後，可能已經累積十數次的對話，利用人工智慧文本摘要（text summarization）的技術，Gmail能迅速歸結出信件的重點，以及涉入者的意見。使用者若要回信，可以簡單指示，例如展示影片中就只有短短一句「我已在跟進，」但生成式AI新功能，能夠將其擴寫成一封完整回信，不只有問候語，還有對各個回信人的禮貌回覆、對現況的掌握，也有對未來如何處理的確認，非常完整。

Google文件也類似，它可以歸納文件重點，生成職場常見的條列式要點，也提供文字撰寫建議的服務，甚至還能夠依照文件內容生成精美簡報，圖文並茂功力不差，沒有讓Midjourney和DALLE·2專美於前。

這是因為，在升級後的Google簡報中，使用者可以輸入文字，就讓AI自動生成背景，大幅增加簡報的可觀性。

Google會議（Google Meet）同樣開發了自動記錄會議重點的功能，不僅羅列了討論事項，還能夠整理出會後待辦、尚未有結論等性質不同的區塊。

另外，對行銷人來說，時常要針對客戶撰寫客製化信件，而這次Google 試算表也推出新功能，使用者可以依據客戶名單中客戶的特徵，生成招呼語、問候、行文風格都不相同的客製化信件，大幅節省時間。

開放大語言模型API、雲端也導入

去年（2022）4月，谷歌推出大語言模型PaLM，這次則是一口氣開放PaLM的API，並推出管理工具MakerSuite。

前者讓開發者可以使用谷歌的大語言模型，就像OpenAI推出的GPT模型API一樣，藉其打造包含翻譯、文字創作、客服對話等服務；後者則可以簡化流程，方便開發者測試指令、整合資料、調校模型。

此外，谷歌也在旗下雲端服務Google Cloud中導入生成式AI功能，其中如建立與部署機器學習模型與應用程式的Vertex AI、協助用戶自建生成式AI應用程式的Generative AI App Builder。

圖／谷歌讓用戶可以利用Vertex AI打造生成式AI新服務，其中，包含測試指令的功能。取自Google Cloud YouTube頻道

谷歌的開放與合作

谷歌推出的眾多新功能已夠誘人，不過，它的野心不僅於此。科技產業分析師歐丹諾（Bob O'Donnell）指出，谷歌的願景深具開放性，不會排斥和其他企業的合作。

開發者社群在「開放模型動物園」（Open Model Zoo）中放上了大量預訓練模型讓使用者自由取用，既可以直接用作服務的基礎，也可以依照自己的用途調整改進。歐丹諾表示，谷歌也有類似想法，開放者除了使用自家的大語言模型外，也能調用第三方開發的模型，大幅提升客製化空間與彈性，再加上前述提到的數據整合，用戶們將能夠更兼容並蓄地同時使用谷歌與其他廠商的工具。

另外，為了增進其生態系的完整性，谷歌也宣布將進一步納入其他模型，包含Anthropic、Cohere、AI21Labs、Midjourney、Osmo等企業與服務的模型，讓大家加入一起打群架。

微軟和谷歌兩大陣營的戰役已經進入純粹的肉搏戰，不知誰會最終勝出？只確定，消費者又可以笑呵呵。

（本文出自2023.3.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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