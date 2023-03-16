GPT-4除了聰明還能防駭客！Coinbase主管：它可火速檢查以太坊安全漏洞
Coinbase 主管 Conor Grogan 發推稱，他將一份實時以太坊合約轉儲到 GPT-4 中，結果 GPT-4 瞬間就找到了安全漏洞，甚至還展示了如何利用這些漏洞進行攻擊。
Conor Grogan 表示，該合約的確在 2018 年通過 ChatGPT 指出的漏洞被黑客攻擊，此外他表示也嘗試了 Euler 的智能合約，但由於合約過長而無法被 ChatGPT-4 處理。 Conor Grogan 稱，AI 最終將使智能合約更安全、更容易構建。
I dumped a live Ethereum contract into GPT-4.— Conor (@jconorgrogan) 2023年3月14日
In an instant, it highlighted a number of security vulnerabilities and pointed out surface areas where the contract could be exploited. It then verified a specific way I could exploit the contract pic.twitter.com/its5puakUW
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《原文刊登於合作媒體鏈新聞，聯合新聞網獲授權轉載。》
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