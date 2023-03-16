被GPT-4搶盡風頭？陸版ChatGPT「百度文心」將發布 內部對話疑外流「出包要全員頂上」
由百度打造的AI聊天機器人「文心一言」（ERNIE Bot）將於今（16）日下午2時發布上線，但昨日美國人工智慧研究實驗室OpenAI搶先一步推出比ChatGPT再進化的「GPT-4」，相比GPT-4更智能且人性的進化，陸網似乎對自家產品未寄予厚望，微博上更瘋傳疑似網友P圖「內部對話」的截圖來揶揄該產品。
這張在微博瘋傳的對話顯示，疑似擔任主管職者向群組內的員工喊話「百度公司的各位同仁，明天是百度文心的發布日，鑒於『GP4-4』（應是刻意寫錯，暗指GPT-4）已經表現出強大的多模態能力，文心必須背水一戰」，後文更加重語氣，呼籲全員加強戒備，「發布日當天，所有百度員工、後台值班，一但文心無法正確答覆，需要各位及時頂上」，這番揶揄對話在陸網瘋傳，由此看出就連大陸網友都對自家產品不抱期待。
此外，陸網更P出一張ChatGPT是一輛雙門翅膀跑車，文言一心則形如跑車的垃圾桶，優劣對比令人一看就明白陸網對文言一心失去信心。
繼ChatGPT和谷歌（Google）推出的AI聊天機器人Bard之後，百度急起直追，也在今年2月宣布即將推出「國產ChatGPT─文心一言」，其以文心（ERNIE）語言模型作為基礎，提供跨語言、模態的深度語言理解能力，並且具備更快互動內容生成能力。
百度將於今日下午2時於百度總部舉行新聞發布會，主題圍繞在「文言一心」發布上線，百度不忘先「秀一手」，在微博曬出一份由「文言一心」所寫的邀請函，內容簡述「文心一言」的主要功能與生成背景，文中的用字遣詞及口吻也相當得體適切。
不過，百度這則微博貼文引起網友爭論，有人表達讚許並強烈支持，「強勢圍觀」、「百度加油！」、「百度雄起，不要掉鏈子啊（「掉鏈子」為中國大陸俗語，與台語中的「凸槌」為相似之義）」、「感覺應該挺不錯的」，但也有不少人唱衰，直言「做好了再發，別太著急，不然會讓人笑話」、「別丟人了，還中國ChatGPT，自己丟人別帶上我們行嗎？」
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