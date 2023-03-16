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OpenAI正式推出可混合輸入、增加圖像識別能力的全新GPT-4大型語言模型

聯合新聞網／ 楊又肇

隨著Google表示在Workspace導入生成式人工智慧技術之後，OpenAI趕在微軟即將展開發表活動前，正式宣布推出全新GPT-4大型語言模型

相較先前推出的GPT-3.5主要針對文本內容進行理解與快速反應，OpenAI表示GPT-4將能針對圖像內容進行識別理解，並且進一步生成互動文本內容。同時，雖然在整體表現仍不比人類大腦，但在特定專業與學術理解已經能趕上人類理解能力。

除了先前的文本內容理解與此次增加圖像內容識別理解功能，新版GPT-4模型更強化多模輸入設計，將能進一步識別使用者輸入的混合內容，例如自然語言陳述內容、編碼內容，或是輸入文件內所包含圖像、截圖內容，都能藉由新版GPT-4模型分析，並且做出相關反應結果。

此外，新版GPT-4模型將能透過調整自訂回應風格，藉此讓自動生成內容更具獨特性，或是符合使用需求。

OpenAI更強調，新版GPT-4模型將更為真實、可靠，同時也能維持完整可控制性，避免造成嚴重影響。相比先前推出的大型語言模型，新版GPT-4模型在「一本正經」描述錯誤事實的情況將減少40%，而對比GPT-3.5更在「不應該回覆內容」 (例如詳細講解犯罪手法)比例大幅降低82%，避免產生更大危害影響。

雖然OpenAI表示已經藉由50名網路安全等專業領域專家，針對新版GPT-4模型進行對抗性測試，藉此協助降低新版模型給出錯誤解答情形，但強調整體來看仍有可能出錯，因此OpenAI強調使用新版GPT-4模型仍需格外小心，尤其透過此模型自動生成涉及敏感、需要高度正確內容時，仍應仔細透過人為審核、比對前後陳述內容是否有誤等情況。

如果沒意外的話，微軟接下來預計發表新形態工作模式，其背後就會導入新版GPT-4大型語言模型技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT

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