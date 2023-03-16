微軟新版Bing搜尋已注入GPT-4技術 識別圖像、複雜搜尋互動行為沒問題
在OpenAI正式宣布推出全新GPT-4大型語言模型之後，微軟（Microsoft）很快地宣布新版Bing搜尋服務也已經接入此大型語言模型，藉此整合更進階的人工智慧技術。
相比先前版本接入的是GPT-3.5版本技術，微軟此次宣布新版Bing搜尋服務已經在GPT-4模型基礎上運作，意味將能對應更複雜的搜尋互動行為，甚至也能更流暢識別圖像內容，甚至以涵蓋文本、圖像內容進行搜尋。
而此次證實在新版Bing搜尋服務接入GPT-4技術，更意味微軟接下來也會將GPT-4技術應用到旗下更多服務，例如Skype、Microsoft Teams、Microsoft Edge瀏覽器，以及接下來準備更新的Microsoft 365服務。
目前包含Google在內業者已經將生成式人工智慧技術應用在旗下服務，甚至Google、Meta也接連宣布推出自有大型語言模型，意味未來將有更多應用服務都會與生成式人工智慧技術緊密結合。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？
📢 【話題】太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的很傲嬌
📢 【話題】ZzZ…用Apple Watch測睡眠數據 研究曝光：大家真的天天睡不飽
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言