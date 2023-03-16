微軟新版Bing搜尋已注入GPT-4技術 識別圖像、複雜搜尋互動行為沒問題

在OpenAI正式宣布推出全新GPT-4大型語言模型之後，微軟（Microsoft）很快地宣布新版Bing搜尋服務也已經接入此大型語言模型，藉此整合更進階的人工智慧技術。

相比先前版本接入的是GPT-3.5版本技術，微軟此次宣布新版Bing搜尋服務已經在GPT-4模型基礎上運作，意味將能對應更複雜的搜尋互動行為，甚至也能更流暢識別圖像內容，甚至以涵蓋文本、圖像內容進行搜尋。

而此次證實在新版Bing搜尋服務接入GPT-4技術，更意味微軟接下來也會將GPT-4技術應用到旗下更多服務，例如Skype、Microsoft Teams、Microsoft Edge瀏覽器，以及接下來準備更新的Microsoft 365服務。

目前包含Google在內業者已經將生成式人工智慧技術應用在旗下服務，甚至Google、Meta也接連宣布推出自有大型語言模型，意味未來將有更多應用服務都會與生成式人工智慧技術緊密結合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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