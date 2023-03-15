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ChatGPT新版發布 聊天機器人表現更像人類

中央社／ 舊金山14日綜合外電報導
新創公司OpenAI推出聊天機器人應用程式ChatGPT後，掀起一波熱潮，今天發布期待已久的人工智慧技術更新版本GPT-4，表現更趨近人類。歐新社
新創公司OpenAI推出聊天機器人應用程式ChatGPT後，掀起一波熱潮，今天發布期待已久的人工智慧技術更新版本GPT-4，表現更趨近人類。歐新社

新創公司OpenAI推出聊天機器人應用程式ChatGPT後，掀起一波熱潮，今天發布期待已久的人工智慧技術更新版本GPT-4，表現更趨近人類。

微軟（Microsoft）支援的OpenAI去年11月下旬首度發布ChatGPT，推出後立即爆紅，用戶一直敲碗期待GPT-4新版本推出。ChatGPT程式是基於OpenAI較早技術版本，被稱為大型語言模型。

OpenAI說：「我們已經創建了GPT-4，這是公司努力提升（機器人）深度學習的最新里程碑。」並說這項人工智慧技術在某些專業和學術上「呈現出人類表現的水準」。

更新後的GPT-4，其內容反應將更加準確，且未來不但有文字還會有圖像，是此項技術的一大躍進。

舉例來說，若用戶發送一張冰箱內部的圖片，GPT-4不僅會正確辨識圖片內的東西，還會編造依這些東西做出的食物。

OpenAI表示，正與夥伴公司Be My Eyes合作，為下一步發展做好準備。

微軟今年稍早表示，將向這家研發公司提供數十億美元元金援。

微軟隨後很快將此項技術整合至其搜索引擎Bing、瀏覽器Edge和其他產品之中。

這引發了各家競爭，谷歌（Google）宣布自家人工智慧技術版本，亞馬遜（Amazon）、百度和臉書母公司Meta也積極投入、不落人後。

ChatGPT

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