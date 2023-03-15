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ChatGPT成風潮 吳政忠：擬以科發基金創建台版模型
美國OpenAI公司所出的聊天機器人ChatGPT上架掀風潮，為了避免大陸版恐出現論述偏見，國科會主委吳政忠上午表示預計年底推出台灣版ChatGPT。
吳政忠表示「AI不會取代人類，但不會用AI的人類，會被會用AI的人類取代」。吳政忠強調ChatGPT是生成式對話引擎，推出後讓人類感到驚嚇，沒想到AI這麼快就進入人類生活，趨勢已經不會改變，大家必須要了解ChatGPT是什麼東西，事實上ChatGPT必須要有可信賴的背景資料。希望今年底能在公私協力下，並在跨部會合作下運用科發基金，開發一個基本生成式對話引擎模型。
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