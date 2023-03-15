Grammarly推出以人工智慧技術打造的GrammarlyGO服務
以其技術提供英文拼字修正與用語建議功能的Grammarly，稍早宣布宣布推出名為GrammarlyGO的服務，標榜能以人工智慧技術自動生成不同語氣風格的文字內容。
依照Grammarly說明，過去其技術已經能協助使用者以正確語句與人溝通，但在語氣表達仍有不足情況。因此在GrammarlyGO服務中，便可讓使用者能以更合適語氣生成完整語句內容，藉此節省更多撰寫花費時間。
此外，GrammarlyGO服務更能自動分析電子郵件內容，藉此提供更合適回覆建議，甚至可以透過輸入個人想法，即可自動生成最適合的完整內容。
目前GrammarlyGO將免費開放所有人測試，預計在今年4月提供beta版本測試，並且可讓Grammarly Premium、Grammarly Business、Grammarly for Education，以及免費版Grammarly使用，將在美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭、德國、波蘭、烏克蘭等地區提供使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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