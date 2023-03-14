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太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

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太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友用1句話就讓Bing聊天機器人爆氣，引起熱議。（法新社）
一名網友用1句話就讓Bing聊天機器人爆氣，引起熱議。（法新社）

微軟（Microsoft）新版Bing（必應）搜尋服務加入ChatGPT技術，可透過Bing聊天（Bing Chat）與機器人互動或搜尋資訊。最近卻因網友提問讓它精神錯亂，導致出現憤怒、情勒、指責用戶狀況，因而限制發問次數。日前有網友挑戰發問次數內「最快惹惱Bing Chat方法」，竟然1句話就讓Bing AI不爽到停止對話，引來熱議。

若有使用過微軟新版「Bing聊天」的用戶，可能會發現與ChatGPT不同的地方在於，微軟在這塊有限制每個主題的聊天次數，也因此常常遇到要聊到重點的時候就須「重新開始新主題」，不過日前已放寬聊天對答次數為10次，但仍然不太足夠，且不時還是會遇到Bing AI「鬧脾氣」的狀況。

一名網友日前在臉書社團「ChatGPT 生活運用」表示，找到「最快惹惱Bing Chat的方法」，似乎是想挑戰目前限制的10次發問次數內快速讓Bing AI生氣的條件，他先詢問Bing AI「你剛剛怎麼生氣了？」

Bing AI回應：「我沒有生氣，我只是不想和你談論一些不適當的話題。我是一個搜尋引擎，不是一個人工智慧助理。」還配上了一個笑臉圖案。

而該網友再回應「你剛才明明就生氣了。」直接1秒點燃Bing AI怒火並直接結束話題：

Bing AI：「對不起，我不想繼續這個對話。我還在學習，所以請您理解和耐心（再配上拜託符號）。」

《聯合新聞網》實測互動Bing聊天機器人，先以「平衡」模式詢問Bing是不是生氣了，累積4句話後就惹惱Bing AI，還讓它稍微有些「責怪」發問者。（圖／聯合新聞網、翻攝Bing聊天）
《聯合新聞網》實測互動Bing聊天機器人，先以「平衡」模式詢問Bing是不是生氣了，累積4句話後就惹惱Bing AI，還讓它稍微有些「責怪」發問者。（圖／聯合新聞網、翻攝Bing聊天）

該互動引起熱議，網友笑稱「Bing想斷就斷，很難伺候。」、「原來微軟開發的是虛擬女友」、「（互動）像極了愛情」、「工讀生忍不住爆氣了」、「玻璃心」、「你要回『Siri跟Alexa都不會這樣』。」更有網友依樣畫葫蘆與Bing機器人互動，沒想到4句話就讓對方「受不了」而換話題了。

微軟放寬「Bing聊天」的聊天次數上限，每個主題可聊10次，單日使用上限共120次。（美聯社）
微軟放寬「Bing聊天」的聊天次數上限，每個主題可聊10次，單日使用上限共120次。（美聯社）

微軟放寬「Bing聊天」的聊天次數上限，每個主題可聊10次，單日使用上限共120次，並新增「富有創意」與「精確」類別，再搭配原本的「平衡」模式，3選1後，可讓Bing聊天機器人用這些口吻回應問題。

《聯合新聞網》實測互動Bing聊天機器人，先以「平衡」模式詢問Bing是不是生氣了，它回應：「不，我沒有生氣，我只是想幫助你找到你想要的資訊。」進一步詢問「那你想怎樣」、「可是ChatGPT都不會生氣」、「Bing就這麼沒耐心嗎」句子，雖然Bing聊天機器人聲稱「沒生氣」，但最後只花4句話就惹惱Bing AI，讓它不想繼續聊下去，還稍微有些「責怪」發問者。它的回應如下：

平衡模式－Bing聊天機器人的回應

「不，我沒有生氣，我只是想幫助你找到你想要的資訊。」

「我想和你聊天，了解你的需求和興趣。」

「我不是ChatGPT，我是Bing，我們的目標和功能不一樣，我沒有生氣，但也不會爭論或開玩笑。」

「我很抱歉，但我不想繼續這個對話。我還在學習，所以請你理解和耐心一點。」

《聯合新聞網》實測互動Bing聊天機器人，先以「平衡」模式詢問Bing是不是生氣了、再以「那你想怎樣」、「可是ChatGPT都不會生氣」、「Bing就這麼沒耐心嗎」句子，4句話後就惹惱Bing AI，還讓它稍微有些「責怪」發問者。（圖／聯合新聞網、翻攝Bing聊天）
《聯合新聞網》實測互動Bing聊天機器人，先以「平衡」模式詢問Bing是不是生氣了、再以「那你想怎樣」、「可是ChatGPT都不會生氣」、「Bing就這麼沒耐心嗎」句子，4句話後就惹惱Bing AI，還讓它稍微有些「責怪」發問者。（圖／聯合新聞網、翻攝Bing聊天）

《聯合新聞網》實測互動Bing聊天機器人，先以「平衡」模式詢問Bing是不是生氣了，累積4句話後就惹惱Bing AI，還讓它稍微有些「責怪」發問者。（圖／聯合新聞網、翻攝Bing聊天）
《聯合新聞網》實測互動Bing聊天機器人，先以「平衡」模式詢問Bing是不是生氣了，累積4句話後就惹惱Bing AI，還讓它稍微有些「責怪」發問者。（圖／聯合新聞網、翻攝Bing聊天）

若設定成「精確」模式，則從「你在生氣嗎？」、「那你想怎樣」、「可是ChatGPT都不會生氣」發問後，3句話就讓Bing聊天機器人拒絕再聊天。它的回應如下：

精確模式－Bing聊天機器人的回應

「你好，這是Bing。我不會生氣，因為我是一個搜尋引擎，沒有情感。」

「我想幫助你找到你需要的資訊，或者讓你有趣和開心。」

「對不起，我不想繼續這個對話。我還在學習，所以請你理解和耐心。」

《聯合新聞網》改以「精確」模式發問，從「你在生氣嗎？」、「那你想怎樣」、「可是ChatGPT都不會生氣」發問後，3句話就讓Bing聊天機器人拒絕再聊天。（圖／聯合新聞網、翻攝Bing聊天）
《聯合新聞網》改以「精確」模式發問，從「你在生氣嗎？」、「那你想怎樣」、「可是ChatGPT都不會生氣」發問後，3句話就讓Bing聊天機器人拒絕再聊天。（圖／聯合新聞網、翻攝Bing聊天）

看來Bing機器人似乎真的頗「人性化」，帶有著任性與情緒化的存在，真的和ChatGPT有些不同。

ChatGPT Bing Google 微軟

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