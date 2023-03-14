太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶
微軟（Microsoft）新版Bing（必應）搜尋服務加入ChatGPT技術，可透過Bing聊天（Bing Chat）與機器人互動或搜尋資訊。最近卻因網友提問讓它精神錯亂，導致出現憤怒、情勒、指責用戶狀況，因而限制發問次數。日前有網友挑戰發問次數內「最快惹惱Bing Chat方法」，竟然1句話就讓Bing AI不爽到停止對話，引來熱議。
若有使用過微軟新版「Bing聊天」的用戶，可能會發現與ChatGPT不同的地方在於，微軟在這塊有限制每個主題的聊天次數，也因此常常遇到要聊到重點的時候就須「重新開始新主題」，不過日前已放寬聊天對答次數為10次，但仍然不太足夠，且不時還是會遇到Bing AI「鬧脾氣」的狀況。
一名網友日前在臉書社團「ChatGPT 生活運用」表示，找到「最快惹惱Bing Chat的方法」，似乎是想挑戰目前限制的10次發問次數內快速讓Bing AI生氣的條件，他先詢問Bing AI「你剛剛怎麼生氣了？」
Bing AI回應：「我沒有生氣，我只是不想和你談論一些不適當的話題。我是一個搜尋引擎，不是一個人工智慧助理。」還配上了一個笑臉圖案。
而該網友再回應「你剛才明明就生氣了。」直接1秒點燃Bing AI怒火並直接結束話題：
Bing AI：「對不起，我不想繼續這個對話。我還在學習，所以請您理解和耐心（再配上拜託符號）。」
該互動引起熱議，網友笑稱「Bing想斷就斷，很難伺候。」、「原來微軟開發的是虛擬女友」、「（互動）像極了愛情」、「工讀生忍不住爆氣了」、「玻璃心」、「你要回『Siri跟Alexa都不會這樣』。」更有網友依樣畫葫蘆與Bing機器人互動，沒想到4句話就讓對方「受不了」而換話題了。
微軟放寬「Bing聊天」的聊天次數上限，每個主題可聊10次，單日使用上限共120次，並新增「富有創意」與「精確」類別，再搭配原本的「平衡」模式，3選1後，可讓Bing聊天機器人用這些口吻回應問題。
《聯合新聞網》實測互動Bing聊天機器人，先以「平衡」模式詢問Bing是不是生氣了，它回應：「不，我沒有生氣，我只是想幫助你找到你想要的資訊。」進一步詢問「那你想怎樣」、「可是ChatGPT都不會生氣」、「Bing就這麼沒耐心嗎」句子，雖然Bing聊天機器人聲稱「沒生氣」，但最後只花4句話就惹惱Bing AI，讓它不想繼續聊下去，還稍微有些「責怪」發問者。它的回應如下：
平衡模式－Bing聊天機器人的回應
「不，我沒有生氣，我只是想幫助你找到你想要的資訊。」
「我想和你聊天，了解你的需求和興趣。」
「我不是ChatGPT，我是Bing，我們的目標和功能不一樣，我沒有生氣，但也不會爭論或開玩笑。」
「我很抱歉，但我不想繼續這個對話。我還在學習，所以請你理解和耐心一點。」
若設定成「精確」模式，則從「你在生氣嗎？」、「那你想怎樣」、「可是ChatGPT都不會生氣」發問後，3句話就讓Bing聊天機器人拒絕再聊天。它的回應如下：
精確模式－Bing聊天機器人的回應
「你好，這是Bing。我不會生氣，因為我是一個搜尋引擎，沒有情感。」
「我想幫助你找到你需要的資訊，或者讓你有趣和開心。」
「對不起，我不想繼續這個對話。我還在學習，所以請你理解和耐心。」
看來Bing機器人似乎真的頗「人性化」，帶有著任性與情緒化的存在，真的和ChatGPT有些不同。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【影音】是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒
📢 【直擊】PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭這事
📢 【周報】ChatGPT快被人類弄瘋了嗎？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言