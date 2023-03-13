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Discord融入ChatGPT搭AI熱潮！召喚Clyde陪聊 說錯話「恐被私訊糾正」

聯合新聞網／ 綜合報導
Discord宣佈，將加入新的AI服務「Clyde」，其搭載ChatGPT之技術，將為伺服器帶來新的改變。翻攝Discard
Discord宣佈，將加入新的AI服務「Clyde」，其搭載ChatGPT之技術，將為伺服器帶來新的改變。翻攝Discard

Discord也將搭上AI熱潮，10日宣布將在伺服器內推出新的AI功能「Clyde」，使用者可以透過輸入「@Clyde」召喚出它，其使用ChatGPT母公司「OpenAI」的技術，可以和使用者互動、主動維護伺服器安全，還能將聊天內容製作成摘要，比起過去的「AutoMod」有更強大的升級。

AI熱潮席捲全球，社群媒體Discord也搭上這股熱潮。根據techcrunch報導，Discord於10日宣布將推出一系列新的AI體驗，而其中將會使用ChatGPT的母公司「Open AI」的技術，發展「Clyde」的服務。只要使用者在聊天室中輸入「@Clyde」就可以召喚出它，甚至可以與群組內的所有用戶互動、聊天，但如果使用者的言論有違規情形，Clyde也會傳送私訊警告，以維護伺服器秩序。

Discord原本就有類似電子管理員的「AutoMod」工具存在，然而透過Open AI技術發展出的Clyde備有大型語言模型的生動互動，增加社群互動的趣味，使用者甚至可以詢問它「5個關於貓的有趣事實」等趣味問答，Clyde還會傳送GIF與使用者互動。

除此之外，Clyde能比過去更理解聊天文字的上下文語意脈絡，以維護伺服器秩序，若發現有破壞伺服器的狀況更可以警告管理員，讓每位使用者能更安心使用Discord。過去AutoMod時期就已經自動遮蔽了4500則伺服器中的違規訊息，預計導入新功能後將有更好的發揮。

新功能可以快速彙整出對話摘要，讓使用者能更快掌握聊天室話題，詳見圖中右側。翻攝techcrunch
新功能可以快速彙整出對話摘要，讓使用者能更快掌握聊天室話題，詳見圖中右側。翻攝techcrunch

除此之外，Clyde也能使用「對話摘要」的功能，使用者們能用更快的速度跟上最新的討論，也能更快掌握自己有興趣的討論內容。Discord也表示，他們也正在啟動一個「AI孵化器」計畫，將資助更多相關開發人員和企業，期待有更多新的技術與資源帶來創新，並使Discord能更加進步。

ChatGPT

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