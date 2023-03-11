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ChatGPT終究只是「回覆機器人」？遭批無自省能力 網笑：人類也是

聯合新聞網／ 綜合報導
ChatGPT遭網友批評「無檢視自身錯誤能力」，並認為終究只是個「回覆機器人」，引來網友議論。(路透)
ChatGPT遭網友批評「無檢視自身錯誤能力」，並認為終究只是個「回覆機器人」，引來網友議論。(路透)

ChatGPT近期掀起熱潮，許多人用它來創作、啟發靈感，甚至可以完成工作、作業等複雜的事項，然而有網友卻指出，ChatGPT目前來看「就只是一個資料庫龐大的回覆機器人」，甚至直批它「沒有自我檢視錯誤的能力」，然而也有網友指出「人類也一樣」引發討論。

許多人近期都使用ChatGPT進行創作、撰寫報告、工作等項目，引發各界對於ChatGPT的擔心，認為可能取代人類部分職業。然而卻有網友在臉書「ChatGPT生活運用」社團指出，以目前來看它就只是一個「資料庫龐大的回覆機器人」，要獨立的取代一個職業，以目前訓練的成熟度來說「根本不可能」。網友還補充，若使用久了就會發現，ChatGPT產生的內容還是必須監督與判斷對錯，才能真正使用。

該名網友更表示，ChatGPT並沒有「自我檢視錯誤的能力」，甚至資料是對與錯，它都無法百分之百確定。但如果希望ChatGPT能夠有自我檢視錯誤的能力，就必須在「吸收正確資訊」的前提下訓練更多「True與False」的例子，或者動態強化學習。因此整體來看，網友認為ChatGPT目前「只能當工具」。

該則文章引起許多討論，有一些網友反觀人類自身，表示「比較麻煩的是人類也沒有自我檢視錯誤的問題」、「回想從國小到大學的老師，很多也沒有自我檢視錯誤的能力」、「唉，人類連自己對不對都不知道呢。對不對有深淺，淺的人類知道，深的就不知道了」。

也有網友持不同觀點，認為「這個AI的一大突破重點不是在『100%正確性』上面阿，重點是他是第一個可以真的自由實現如此對話能力的機器人，就像你看到你的狗有一天會講話了，你會在意的是他講的內容還是他會講話本身？」、「他做到語意溝通就算成功了，其他就是串接各種專業」。

ChatGPT AI

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