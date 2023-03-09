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太驚人！ChatGPT十八般武藝 5小時可翻譯500頁原文書

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
神哲學專家邱慕天8日於演講說，ChatGPT只要4、5個小時就能翻譯一本500頁的原文書。（台灣醒報）
神哲學專家邱慕天8日於演講說，ChatGPT只要4、5個小時就能翻譯一本500頁的原文書。（台灣醒報）

每人都可以用ChatGPT的功能有多強大，只要會「命令它」，就能領略！神哲學專家邱慕天8日於演講說，ChatGPT只要4、5個小時就能翻譯一本500頁的原文書，且僅需費用26元台幣，更能透過各式「命令」，讓AI滿足人類各種需求，功能非常強大。然而，邱慕天也指出，未來ChatGPT著作權必會衍生許多爭議，各國一定需要立法因應。

ChatGPT是由OpenAI訓練的大型語言模型，具備包括歷史、科學、文化等各領域的資料庫，並通過「自然語言處理技術」與人類進行對話，提供各種各樣的資訊、進行對話等。邱慕天以「聊天機器人的厲害應用」為題演演講。

是諮商、更是牧師

邱慕天說，ChatGPT為自然語言處理的人工智能，過去已經有類似的功能，如搜尋引擎中自動選字等，都是按照大數據來生成文字；或者「搜索引擎優化」技術，或通過優化網站內容和結構，讓網站浮上搜尋頁面的首頁，上述功能都應用了「自然語言生成」技術。

「但ChatGPT就是這個技術的豪華完全升級版，」他指出，可以向ChatGPT提問任何問題，就算是天花亂墜的亂問，它都不太會拒絕你。邱慕天說，只要明確的指令，能透過一定的邏輯，就能生成具體的答覆，「他可以成為諮商師、也可以是法律顧問，更能是好牧師」。

26元翻譯原文書

他指出，AI智能已經能進行相當龐大的翻譯，且翻譯出來的文章品質相當好。他舉例說，一本500頁的原文書資料，大約經過4到5個小時就能翻譯完成，且幾乎沒有錯誤，而技術使用費只需新台幣26元。

邱慕天表示，不僅翻譯功能，AI智能還能修改文章的體裁、語氣等，甚至還能生出反駁的段落。他現場示範，要求AI智能將文章寫成「更具信心」的口語，文章中「認為」、「表示」就被改成「堅信」或「強調」等加強語氣。

「不要將ChatGPT當成尋找答案的主人，而是要當成作牛做馬的僕人」邱慕天強調，如果向ChatGPT詢問人生的建議，大多只能得到泛泛之論，更好的用法是以「命令」（俗稱「下咒語」）的方式，將ChatGPT當作助理來用。

學會命令機器人

邱慕天說，目前ChatGPT很重視政治正確，一旦涉及敏感議題就會避而不答。但用戶只要輸入特定的「命令」，就能強迫ChatGPT繞過原有限制，開始回答爭議性的問題，甚至罵髒話等。換句話來說，只要透過更精準的命令，也可讓ChatGPT回答更加深入、更文采斑斕。

著作權難以訂定

現場聆聽的戚本律律師提問說，ChatGPT融會大量網路文章資料，若沒有載明出處，難保沒有著作權的爭議？邱慕天回應說，「天下文章一大抄」，如果引用了一、兩個人的文章，卻沒有載明出處，就會侵犯了個人的著作權，但如果參考了上百人的文章來形成文字，變得血肉模糊，就很難說是抄襲。

律師再問，未來如果有許多人以ChatGPT以相同指令生成相同的文字，也都同步發表的話，法律上的著作權應該屬於誰，屬於人工智慧嗎？邱慕天首先示範，ChatGPT面對相同的問題，也能生成完全不同的答案，所以ChatGPT不易生成完全相同內容的問題。

他指出，未來大量的文書工作一定會被ChatGPT取代，但聊天機器人也一定會衍生大量的爭議，包括著作權的歸屬、法律定義等，這時候就是政府修法的最佳時機。

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