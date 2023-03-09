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實用度破表！達人曝光「6款必備神工具」 快安裝讓ChatGPT超進化

聯合新聞網／ 綜合報導
達人分享6款「昇華」GhatGPT的神工具。示意圖／美聯社
達人分享6款「昇華」GhatGPT的神工具。示意圖／美聯社

聊天機器人ChatGPT推出後火速爆紅，其超強的運算功能及人性化設計引起全球關注，許多人利用ChatGPT協助處理工作事務，而擔任人才培訓顧問、數位行銷領域專家陳建夆深入研究ChatGPT應用之術，從中整理出6款實用度破表的必備工具。

陳建夆同時也是「Jason's數位行銷筆記」網站站長，他針對ChatGPT應用方法進行深入研究，整理分析出了6款搭配ChatGPT使用必安裝的擴充功能。

一、 WebChatGPT

由於ChatGPT數據庫只收錄到2021年資料，安裝WebChatGPT後即可在ChatGPT打開連結網路的功能，就可以設定要爬取的文章數量、時間和地點，「之後ChatGPT它就會先去網路上抓最新的資料進行整理」。

圖／陳建夆講師授權提供
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二、 ChatGPT Prompt Genius

將這款軟體安裝完畢後，ChatGPT側邊欄位會出現「Share&Export」功能，後續即可藉此功能將想要保存的內容匯出成PNG或PDF檔案。

圖／陳建夆講師授權提供
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三、 ChatGPT Writer

該功能主要用於將Gmail連結ChatGPT，後續可以在Gmail後台裡面點選「藍色閃電符號」，即可輸入關鍵字讓ChatGPT幫助我們撰寫Email內容或準備要回覆對方的Email內容並進行修改。

圖／陳建夆講師授權提供
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四、 ChatGPT for Google

在Google搜尋後會在搜尋結果右側多加一個ChatGPT小視窗，小視窗會將查詢結果進行摘要與整理。

圖／陳建夆講師授權提供
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五、 YouTube Summary with ChatGPT

YouTube列表右側新增工具列，可用於複製影片字幕，或用於使用ChatGPT直接讓它幫忙聲成影片摘要，並翻譯成中文字幕。

圖／陳建夆講師授權提供
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六、 Luna

瀏覽網頁時，針對用戶不懂的專有名詞，只要按下滑鼠右鍵即可連結回到ChatGPT，讓它為你解答。

圖／陳建夆講師授權提供
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《本文內容由「Jason's數位行銷筆記」網站站長陳建夆提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT 聊天機器人 AI

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