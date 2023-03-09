Salesforce將OpenAI的人工智慧技術整合至Slack

Salesforce宣布將大幅擁抱OpenAI技術，並且以其生成式人工智慧技術打造名為「Einstein GPT」的企業客戶管理工具之後，目前也將OpenAI技術帶到旗下線上協作平台Slack，將能透過ChatGPT功能協助使用者快速整理討論工作內容，或是草擬郵件陳述事項。

目前此項功能僅先以登記等候形式提供申請測試，但目前暫時還無法確認正式版本預計推行時程。

在此項功能中，更標榜所有技術應用將不會擷取使用者、企業上傳資料內容，因此無須擔心個人或企業資訊是否會外洩，同時也說明可藉由聊天機器人型態讓使用者更自然互動，並且從互動過程獲取發想靈感，或是針對工作內容的適當建議。

而Salesforce藉由OpenAI技術打造「Einstein GPT」，則是可讓使用者選擇對應人工智慧運算模型，透過自然語言互動方式使用客戶關係管理系統，並且從隨時有變化的客戶關係中挖掘有用資訊。

「Einstein GPT」現階段是以封測形式提供使用，暫時尚未公布正式版本推行時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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