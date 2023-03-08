Salesforce宣佈：ChatGPT引入商業軟體 協助辦公
集微網消息，Salesforce周二表示，它正在與ChatGPT創建者OpenAI合作，將聊天機器人和生成人工智能引入其商業軟體中。
這家總部位於舊金山的公司表示，其稱為EinsteinGPT的技術會將其專有的人工智能與包括 OpenAI 在內的外部合作夥伴的人工智能相結合，以幫助企業生成電子郵件草稿、客戶帳戶信息和計算機代碼。
此舉反映出科技公司競相為他們的工具配備生成人工智能，它可以根據過去數據的輸入創建新的文本、圖像和其他內容。
例如，微軟宣佈其投資的公司OpenAI的技術可以在其產品團隊中生成會議記錄，並通過其 Viva Sales訂閲向供應商建議電子郵件回復。
Salesforce總經理Clara Shih在新聞發佈會上表示，該公告回應了企業對新興技術的需求。她說Salesforce的專有數據和人工智能模型將有助於差異化其產品。
Salesforce的生成式人工智能工具將幫助公司「徹底重新構想他們與客戶互動的方式，」她說。
Salesforce 還宣佈了一項基金，用於投資生成式AI初創公司。
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